Moet je je als gewone internetgebruiker zorgen maken om PHP-lek? 'Blijf rustig nadenken'
Door de beveiligingslekken in programmeertaal PHP stonden gisteren tientallen websites offline. Wij kregen veel vragen binnen in onze chat over wat dit betekent voor zowel de normale internetter als kleine bedrijven met een eigen website.
Cybersecurity-expert Harm Teunis begrijpt waarom veel mensen zich bezighouden met de PHP-lek. "Als in één keer zoveel websites uit de lucht worden gehaald, waaronder die van diensten die wij met z'n allen veel gebruiken, dan ga je toch even achter je oren krabben."
Preventief
Toch komt Teunis met goed nieuws: als normale internetter heb je hier niks mee te maken. "Wat je er vooral van merkt, is dat er heel veel websites offline zijn gegaan. En dat is echt volle bak preventief geweest. Omdat onze persoonlijke gegevens een potentieel risico liepen. Maar ons Nationaal Cyber Security Centrum heeft nog steeds geen misbruik waargenomen."
Die websites zijn volgens Teunis allemaal door de eigenaren zelf offline gezet om de update van PHP af te wachten. "Om dus te voorkomen dat websites misbruikt worden voor andere aanvallen. De doorsnee internetgebruiker, zoals u en ik, hoeven er niet per se op te letten."
'Ga naar je provider'
Een van de platformen die veel gebruikmaken van PHP is WordPress, waar veel mensen een eigen website op hebben draaien. Ook voor die mensen heeft de cybersecurity-expert advies. "Ik denk dat dat voor 90 procent van alle mensen geldt: ga even naar je provider of host en vraag even of check even of die update is uitgevoerd."
"En hebben ze dat niet gedaan, dan kun je vragen of ze dat alsnog even voor je doen." Maar als jouw website niet bij WordPress zit maar op jouw eigen server, moet je zelf de PHP-update doorvoeren.
'Banken zitten er bovenop'
En hoe zit het met internetbankieren? In onze chat kwam deze vraag ook voorbij. "Internetbankieren en bankapps behoren eigenlijk tot de veiligste apps die we met z'n allen gebruiken", legt hij uit.
"Banken en andere financiële instellingen controleren zelf heel goed of zij kwetsbaar zijn." Dat zijn ze volgens hem verplicht. "De banken zitten hier echt bovenop."
PHP is een programmeertaal die al sinds de jaren 90 wordt gebruikt door veel verschillende sites. Op dit moment draait wereldwijd 70 procent van de websites op de programmeertaal of gebruiken websites systemen die ervan gebruikmaken, zoals WordPress.
Met de programmeertaal wordt van alles achter de schermen geregeld en gecontroleerd. Bijvoorbeeld of je gebruikersnaam en wachtwoord bij elkaar passen maar ook dat je dingen aan kunt klikken.
Rustig nadenken
De normale internetter hoeft dus volgens Teunis eigenlijk niks te doen. "Kijk, we moeten vooral ook niet in paniek raken, maar gewoon rustig blijven nadenken. Je hoeft niets te doen, dit is echt iets voor websitebeheerders, leveranciers en eigenaren."
"Zij moeten zich zorgen maken en zij moeten echt aan de slag", legt hij uit. "Want als die onbeschermd blijven, dan blijft de mogelijkheid bestaan dat aanvallers gaan rommelen."