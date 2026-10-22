Moet je je als gewone internetgebruiker zorgen maken om PHP-lek? 'Blijf rustig nadenken'

Cybersecurity-expert Harm Teunis begrijpt waarom veel mensen zich bezighouden met de PHP-lek. "Als in één keer zoveel websites uit de lucht worden gehaald, waaronder die van diensten die wij met z'n allen veel gebruiken, dan ga je toch even achter je oren krabben."

Preventief

Toch komt Teunis met goed nieuws: als normale internetter heb je hier niks mee te maken. "Wat je er vooral van merkt, is dat er heel veel websites offline zijn gegaan. En dat is echt volle bak preventief geweest. Omdat onze persoonlijke gegevens een potentieel risico liepen. Maar ons Nationaal Cyber Security Centrum heeft nog steeds geen misbruik waargenomen."

Die websites zijn volgens Teunis allemaal door de eigenaren zelf offline gezet om de update van PHP af te wachten. "Om dus te voorkomen dat websites misbruikt worden voor andere aanvallen. De doorsnee internetgebruiker, zoals u en ik, hoeven er niet per se op te letten."