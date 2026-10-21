Lek in programmeertaal PHP: waarom websites in toekomst vaker offline gehaald zullen worden

Probeerde je vandaag iets online op te zoeken, dan heb je het vast al gemerkt: veel websites waren niet te bezoeken. Dat heeft alles te maken met PHP. In die programmeertaal zijn twee belangrijke beveiligingslekken gevonden. Toen dat naar buitenkwam zijn veel websites uit voorzorg offline gegaan, zodat er geen indringers op konden komen. Inmiddels zijn de lekken opgelost en komen websites langzaamaan weer online.

Complexe zee

Cybersecurity-expert Inge Bryan is niet verrast dat dit nu gebeurt, maar wel geschrokken. "Het is niet verbazend dat de bouwstenen van ons internet, van onze digitale infrastructuur, gebreken vertonen. Het is een hele grote complexe zee aan technologie en daar zitten fouten in. Maar", gaat ze verder, "dit is wel heel erg groot, mega." Dat komt omdat zoveel sites PHP gebruiken.

Inmiddels is bevestigd dat deze lekken in de beveiliging gevonden zijn met AI. Dat gaat heel snel, vertelt Bryan. "En dat betekent dat we schoksgewijs achter gaten gaan komen", vertelt ze. "Het lastige is dat je niet goed kan voorspellen wanneer dat gebeurt. Want de ontwikkeling van AI is echt een soort groeispurt."

Lastige afwegingen

Onder andere die ontwikkeling leidt ertoe dat dit soort situaties in de toekomst vaker voor gaan komen. En dan kunnen organisaties voor lastige afwegingen komen te staan, vertelt cybersecurity-expert Bert Hubert. "Dat een schoenenwinkel zegt: 'We zetten de site uit', dat is niet zo erg. Dan koop je een andere keer schoenen."

"Maar", vergelijkt hij, "voor een site van een ziekenhuis, waar mensen afspraken moeten maken, dan is het wel heftig als dat uitgezet moet worden."