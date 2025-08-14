Moet gebruik van plastic worden teruggedrongen? Zo schadelijk zijn de kunststoffen voor onze gezondheid
Het ziet er niet naar uit dat plastic minder gemaakt gaat worden: de onderhandelingen hierover bij de VN-top in Genève gaan stroef. Dat terwijl we steeds meer leren over het gevaar dat de stof vormt voor onze gezondheid.
Wat plastic precies met ons lichaam doet, wordt steeds duidelijker. Vooral microplastics kunnen veel teweegbrengen. "Uit andere testen weten we dat deze stoffen toxische effecten hebben op onze cellen. Als dat aanhoudt, dan krijgen we uiteindelijk chronische ziektes."