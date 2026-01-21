Moet Europa hard terugslaan als VS 'Groenland-tarieven' invoeren? 'Snijden ons in de vingers'

Donald Trump dreigt met een importheffing van 10 procent op Nederlandse producten, vanwege het sturen van militairen naar Groenland. Maar wat als de EU terugslaat? "Als wij importtarieven instellen tegen de VS, leidt dat tot hogere prijzen in eigen land."

Martin Visser van de Financiële Telegraaf ziet de aangekondigde tarieven van Trump als een uitzonderlijke stap. "Hier worden nu ineens veiligheid en defensie gekoppeld aan handel. Voorheen ging het vooral over handelsbalansen, maar nu is economie een politiek wapen geworden." Consument betaalt rekening Europa kan terugslaan met een pakket van 93 miljard euro, dat al klaarligt. Volgens Visser is dit een krachtig eerste wapen. "Die lijst is gewoon beschikbaar en die kan ook procedureel vrij snel uitgevoerd worden. Het gaat om producten die vorig jaar al zijn geïdentificeerd. Brussel hoeft alleen de ijskast open te trekken om de Amerikaanse economie op gevoelige plekken te raken." De consument betaalt in dat geval wel de rekening, via hogere prijzen. Visser: "Als wij importtarieven instellen tegen Amerika, leidt dat tot hogere prijzen in ons eigen land. Denk aan Amerikaanse bourbon, spijkerbroeken en cosmetica. Een groter gevaar is vloeibaar gas (LNG). Als dat onderdeel wordt van de strijd, schiet de energierekening van Nederlandse huishoudens direct fors omhoog."

Lees ook Doe mee Amerikaanse staatsschulden verkopen om VS financieel pijn te doen in handelsoorlog? Waarom dat geen goed idee is

Routes via andere landen Voor de export naar Amerika kunnen ondernemers zoeken naar routes via andere landen die niet door de tarieven van Trump worden getroffen. Maar dat is volgens Visser wel complex en riskant, omdat de Amerikaanse douane dergelijke routes nauwlettend in de gaten houdt. De Amerikaanse president heeft juridisch veel ruimte om deze tarieven op te leggen onder het mom van nationale veiligheid. Hoogleraar Internationale Economie, Steven Brakman wijst op het wettelijke kader in de VS. "De Amerikaanse wetgeving voorziet wel in de invoering van die heffingen. Dat maakt het voor Europese landen lastig om de maatregelen via internationale instituties aan te vechten, zolang Washington vasthoudt aan het argument van een noodsituatie." Amerikaanse producten onbetaalbaar Escalatie kan volgens volgens Brakman leiden tot het volledig opdrogen van de handel tussen de EU en de VS machtsblokken. Brakman: "Bij 50 procent importheffing is de Amerikaanse markt in feite afgesloten. Bij dergelijke extreme heffingen stoppen bedrijven simpelweg met handelen, omdat hun producten voor de Amerikaanse consument onbetaalbaar worden." Brakman vraagt zich af hoe verstandig het is om Trump met gelijke munt terug te betalen. Hoewel politieke druk volgens de hoogleraar zeker nodig is, raakt een importheffing op Amerikaanse goederen de Europese burger direct in de portemonnee. "Daarmee snijden we onszelf dus in de vingers."

Lees ook Uitlegvideo Wat zet Donald Trump op het spel? Waarom de wereldhandel zo belangrijk is