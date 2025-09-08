Met speciale workshops moet het aantal zelfdodingen onder studenten omlaag gaan
Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder mensen tot 30 jaar in Nederland. Vorig jaar maakten 312 jongeren een einde aan hun leven. Met speciale workshops voor studenten wordt geprobeerd om zelfdodingen in deze groep te voorkomen.
Kees en Matías verloren hun beste vriend Tim tijdens hun studententijd. Sinds deze fatale gebeurtenis zetten zij zich in om te voorkomen dat andere studenten hetzelfde overkomt. Met een triatlon zamelden ze geld in voor stichting Door Het Geluid, die hiermee de suïcidepreventieworkshops voor en door studenten opzetten.
Info
113 Zelfmoordpreventie
Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.