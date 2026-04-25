Meeste lintjes ooit uitgedeeld: dit heb je aan de koninklijke onderscheiding
Nog nooit zijn er zoveel lintjes uitgedeeld als dit jaar. Dat terwijl je de koninklijke onderscheiding niet zomaar krijgt. Voor veel mensen is het een hele eer, maar wat heb je er verder eigenlijk nog iets aan? "Je krijgt het in bruikleen."
Als je eenmaal overleden bent, dan is het dus ook niet zo dat je nabestaanden het krijgen. Je kan het wel verkopen op bijvoorbeeld Marktplaats en dat wordt daadwerkelijk weleens gedaan. "Je kan het dus ook overkopen", weet koningshuisdeskundige Rick Evers. "Maar als je hem niet verdiend hebt, moet je je afvragen: wil je daar wel mee rondlopen?"