Meer werkgevers moeten hun personeel kunnen testen op drugs en alcohol, vindt deze rechter

De Rotterdamse kantonrechter Karin Frikkee wil dat meer werkgevers hun personeel mogen testen op alcohol of drugs. "Waarom mag een stewardess nu wel worden getest, maar de medewerker van een kerncentrale niet?"

Frikkee is kantonrechter en ziet in de rechtbank regelmatig ontslagzaken waarbij alcohol of drugs in het spel zijn. Een recent voorbeeld is een kraanmachinist in de Rotterdamse haven die onder invloed was van ketamine. "Wij zien in toenemende mate dit soort gevallen voorbijkomen en ik en mijn collega's denken dat het uitbreiden van testmogelijkheden echt een preventieve werking gaat hebben", zegt ze. Uitzondering vanwege veiligheidsrisico's Op dit moment mogen werkgevers hun personeel in principe niet testen op alcohol en drugs. Er zijn een paar uitzonderingen: zo mogen piloten, machinisten en schippers vanwege de veiligheidsrisico's wél worden getest op alcohol en drugs. De uitzondering geldt alleen voor deze sectoren, omdat volgens de wet de privacy van de werknemer anders zwaarder weegt. De Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk: "Valt een bedrijf niet onder een van de specifieke wettelijke uitzonderingen? Dan is het afnemen van alcohol-, drugs- en geneesmiddelentests verboden."

Wet uitbreiden Frikkee vindt het onwenselijk dat deze uitzondering alleen geldt voor deze paar sectoren. "Waarom mag een stewardess wel getest worden maar de medewerker van een kerncentrale niet?" vraagt ze zich af. "Mijn oproep aan de wetgever is om meer mogelijkheden te maken en de wet uit te breiden. Niet alleen voor de piloten en stewardessen, de kapiteins en de machinisten, maar ook voor andere beroepen waar risicovolle werkzaamheden worden verricht." 'Geen goede zaak' Leo Hartveld, interim-bestuurder bij vakbond FNV, vindt dit geen goed plan. "Wij vinden dit geen goede zaak. Het mag niet en het helpt niet. Iets wat zo ingrijpend op de privacy en de persoonlijke levenssfeer ingrijpt, dat moet een zwaarwegende reden hebben, en een zwaarwegende reden is er niet." Andere risico's op de werkvloer zijn ernstiger, zegt hij. "Als je gaat kijken naar wat er op het gebied van arbeidsomstandigheden aan de hand is, dan is alcohol en drugs niet het grote probleem. Bij de meeste bedrijfsongevallen is geen alcohol of drugs in het spel."

'Veiligheid voor alles' Hoewel het volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet mag en vakbonden er niet blij mee zijn, zijn er in Nederland toch tal van bedrijven die nu al hun personeel testen. Een voorbeeld hiervan is Sif, een bedrijf dat funderingen maakt voor windmolens. HR-directeur Robert Verkroost legt uit waarom. "Onze allerbelangrijkste regel in dit bedrijf is dat al onze mensen na het werk gezond en veilig naar huis moeten. Dat gaat voor alles. Alcohol- en drugstesten horen daarbij." Daarom wordt personeel steekproefsgewijs regelmatig getest. Wie positief, test mag de werkvloer niet op en vaak volgt ontslag. Direct weg In de fabriekshal legt de HR-directeur uit waarom veiligheid voor hem belangrijker is dan privacy. "Sommige stalen delen waar we hier mee werken, die wegen wel 60- tot 80.000 kilo. Die vervoeren we met bovenloopkranen. Als een medewerker die zo'n kraan bedient niet nuchter is en een verkeerde beweging maakt, dan kan dat enorme gevolgen hebben." Hij snapt dat privacy van de medewerkers belangrijk is. Ook wil hij zijn personeel niet zomaar kwijt, maar als iemand positief op alcohol of drugs test, dan is Verkroost onverbiddelijk: ontslag. "Dat is heel pijnlijk besluit, maar weegt nooit op tegen het risico van zwaar lichamelijk letsel of dodelijke ongevallen."

