Meer meldingen van fraude door louche klusbedrijven, vooral als er spoed is: '5.000 euro voor 1 uur werk'

Een lekkende kraan, een stroomstoring of een verstopte afvoer: bijna iedereen heeft wel eens met spoed een klusdienst nodig. Maar er duiken steeds vaker malafide klusjesmannen op. Ook Edith Casteleyn maakte het mee.

Edith zat al bijna 2 dagen zonder licht toen ze besloot een klusbedrijf te bellen. "Ik dacht: nu moet er iets gebeuren." De stroomstoring, die is opgelost. Maar het kostte haar wel 4.825 euro. Net op tijd "Ik was gewoon gaan scrollen op het internet", blikt Edith terug. Ze koos niet het eerste bedrijf dat ze tegenkwam. "Maar op een gegeven moment kwam ik een site tegen en dacht ik: ik neem die maar." Ze belde en er werd meteen opgenomen en verteld dat ze haar binnen 2 uur konden helpen. Toen de twee mannen van het bedrijf in haar huis waren, wilde eentje met Edith de stopcontacten controleren terwijl de ander de meterkast bekeek. "Die man kwam terug en zei dat we net op tijd waren en dat ik anders brand zou hebben gehad." Twee draadjes die blauw hadden moeten zijn, waren zwart. "Achteraf denk ik dat hij er zelf een lucifer tegenaan heeft gehouden", vertelt Edith.

Geen rekening Maar op dat moment dacht ze daar niet aan, ook niet toen de hoge prijs voor het uurtje werk - uiteindelijk voor het vervangen van een kastje in de meterkast - werd genoemd. "Ik was zó blij dat ik weer licht had na 1,5 dag", weet Edith nog. "En", voegt ze eraan toe, "ze zeiden dat het vergoed zou worden door de verzekering, omdat het brandgevaar was."

Toen ik zei: 'Je collega's zijn bij me geweest', ging de haak erop, meteen. Edith over het telefooncontact met het klusbedrijf

"Ik heb via mijn bankapp betaald en toen ik vroeg om de rekening zeiden ze dat ik die de volgende ochtend kon krijgen." Maar toen Edith de volgende ochtend opnieuw het nummer belde voor de rekening, werd haar al snel duidelijk dat dat niet ging gebeuren. "Toen ik zei: 'Je collega's zijn bij me geweest', ging de haak erop, meteen." Steeds meer meldingen Edith is lang niet de enige. Zowel de Fraudehelpdesk als de politie ziet een flinke stijging van het aantal meldingen over nepklussers, die ook nog eens steeds professioneler te werk gaan. Volgens de Fraudehelpdesk steeg het aantal meldingen vorig jaar al naar 1.300, en in het eerste kwartaal van dit jaar waren er al bijna 500 meldingen. Ook de politie kreeg de afgelopen maanden ongeveer 400 aangiften; twee keer zoveel als vorig jaar. Het gaat vermoedelijk maar om een klein deel van het werkelijke aantal slachtoffers, omdat lang niet iedereen aangifte of melding doet.

Slimme methoden De methoden worden steeds slimmer: malafide klusjesmannen nemen bijvoorbeeld een eigen pinautomaat mee, waardoor betalingen via een tussenpartij lopen en het rekeningnummer niet direct zichtbaar is. Ook worden websites van legitieme bedrijven gekloond, zodat consumenten moeilijk het verschil kunnen zien. Dat was bij Edith waarschijnlijk ook het geval. "Het bedrijf noemde zichzelf FixTechNL en zou uit Winterswijk komen. Maar het echte bedrijf heeft daar niks mee te maken, ze hebben gewoon die naam gebruikt. En een 085-nummer, ik weet nu dat je dan vaak zo'n bedrijf krijgt." Nepnamen, nepfacturen Slachtoffers blijven, net als Edith, vaak zitten met torenhoge rekeningen: de totale schade door deze praktijken bedroeg vorig jaar ruim 2 miljoen euro. In 2022 registreerde de Fraudehelpdesk nog voor 800.000 euro aan schade door misleidende klusdiensten. Een ruime verdubbeling dus in 3 jaar tijd.

Ook loodgieter Ramsen Amaro ziet verhalen als dat van Edith aan de lopende band. Hij waarschuwt mensen via TikTok - verkleed als Super Mario - over dit soort bedrijven. "Ik zie dit heel veel. Mijn klanten vertellen mij veel, bijvoorbeeld over hoe het gebeurt. Ze gebruiken nepnamen, nepfacturen. Uiteindelijk bellen ze terug en is het telefoonnummer niet bereikbaar. Ik zie dat bijna twee keer per week." Vertrouwen in het bedrijf Hij merkt dat klanten vaak de klusjesmannen vertrouwen. "Ze hebben vertrouwen in het bedrijf en worden ondertussen tijdens het pinnen afgeleid. Dan is er 140 euro afgesproken, maar tikken ze 2.000 in het automaat en betaalt de klant zonder te checken. Vervolgens zeggen ze dat het niet is gelukt en vragen ze nog eens om 140 euro contant." Het is belangrijk om goed op te letten, ook al gaat het om een spoedsituatie, geeft Eunice Bom van de Fraudehelpdesk als tip. "Wat je niet moet doen, is meteen de bovenste in Google nemen, dat zijn de betaalde pagina's. Het is goed om toch even de tijd nemen en te zoeken: is er een KVK-nummer van dit bedrijf, een bezoekadres?"

Tips voor consument Daar voegt ze aan toe: "Bereid je voor met een lijstje betrouwbare klusdiensten. En wat je ook kunt doen: kijken naar keurmerk en controleren of het bedrijf daar daadwerkelijk is aangesloten. En als dat niet het geval is, geen zaken doen met deze mensen."