Meer GPS-verstoringen op zee: 'Weer meer papieren zeekaarten verkocht'

Met gps (global positioning system) kun je de geografische ligging van objecten bepalen via satellieten. Deze satellieten sturen een signaal uit naar een gps-ontvanger. In tal van elektronische apparaten zit zo'n ontvanger: in telefoons, auto's en dus ook in schepen. Het systeem werkt goed, maar een gps-signaal is vrij zwak en kan worden verstoord door een zender die soortgelijke signalen uitzendt. Op meerdere plekken in de wereld plaatsen kwaadwillenden langs de kust zenders om gps-signalen te verstoren.

Gps-signalen verstoord door oorlog

"Wij horen van onze kapiteins dat zij in bepaalde delen van de Oostzee last hebben van het feit dat hun gps-signalen worden weggedrukt", zegt Jacob Roelevink van rederij MF Shipping Group uit Delfzijl. De Oostzee ligt tussen Zweden, Finland en Polen. Dat betekent dat het schip niet meer op de gebruikelijke manier kan navigeren, en dat kan gevaarlijke situaties opleveren als er niet op tijd ingegrepen wordt.

Het verstoren van gps hangt volgens Roelevink samen met de oorlog in Rusland en Oekraïne. "De gps wordt met zenders verstoord, die staan waarschijnlijk in Rusland." Roelevink vervolgt: "Deze zogenoemde gps-spoofing of gps-jamming heeft als doel om de gps-signalen van drones te verstoren, maar ook de zeevaart heeft hier veel last van." Landen in oorlog proberen het gps-signaal van vijandige drones te verstoren, om de vliegende objecten zo in de war te brengen.

Na luchtvaart ook zeevaart problemen

De luchtvaart heeft al langer last van deze problemen, en ook de zeevaart krijgt er meer mee te maken. "Met name het laatste jaar zien wij een enorme toename in verstoringen in de Oostzee", zegt Roelevink.