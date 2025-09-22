Meer baby's overlijden in slaap: aantal wiegendoden in 2 jaar tijd met meer dan de helft toegenomen

Het aantal wiegendoden was de afgelopen 20 jaar nog nooit zo hoog. Tussen 2006 en 2021 stierven jaarlijks gemiddeld nog 25 kinderen tot 2 jaar oud onverwacht in hun slaap. Maar de afgelopen 3 jaar ligt dat aantal veel hoger. In 2023 waren er 37 wiegendoden, het jaar ervoor 41.

Risico groter op de opvang

Bij wiegendood wordt er geen medische oorzaak gevonden en dat maakt de forse stijging lastig te verklaren, vertelt Mieke Cortelink van kennisinstituut VeiligheidNL. "De stijging is zeer zorgwekkend. Maar waardoor het precies komt, dat weten we niet. Het kan te maken hebben met het verslappen van de aandacht, omdat we jarenlang juist dalende cijfers hadden."

Wel is het opvallend dat het risico dat het misgaat op de kinderopvang groter is dan thuis, vertelt Cortelink. "Die kans is 2,5 keer zo groot. We vermoeden dat dit mede komt door de verandering van slaapomgeving. Als mama er niet is, ruik je andere geuren en hoor je andere geluiden."

Nieuwe richtlijnen

Ook wijst Cortelink op de werkdruk in de kinderopvang. "We hebben te maken met druk op de kraamzorg en in de kinderopvang. Er is daardoor minder tijd en ruimte voor goede voorlichting." VeiligheidNL stelde daarom nieuwe richtlijnen op in samenwerking met BOinK, de vereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang. Deze richtlijnen moeten in alle kinderopvangen gaan gelden.

"We hebben er in Nederland voor gekozen om kinderen heel jong naar de kinderopvang te laten gaan. Dat brengt ook een verplichting met zich mee als het gaat om de veiligheid. Daarom hebben we een protocol samengesteld met wetenschappers, ouders maar ook met de kinderopvangbranche zelf", vertelt Gjalt Jellesma als de voorzitter van BOink.

Ruimte voor veilig dialoog

Zo moeten baby's die nieuw zijn in de kinderopvang iedere 10 minuten gecontroleerd worden als ze slapen. Nu is dat nog iedere 30 minuten. Ook moeten kinderen in een slaapzak slapen en niet met een dekentje. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor gesprekken tussen opvangpersoneel en de ouders.

"We weten natuurlijk dat in de kinderopvang veel nieuwe mensen binnenkomen en dat er veel wisselingen zijn. Dat heeft gewoon te maken met tekorten", legt Jellesma uit. "Op het moment dat ook in de kinderopvangorganisatie proactief aan ouders wordt gevraagd: 'Begint je kind al te draaien tijdens het slapen?', ontstaat er al een veilig dialoog."