Het gaat in de media al dagen over prinses Alexia. Zij werd van de week gespot met muzikant Antoon. De roddelbladen deelden de foto met het publiek. Al snel kwam er kritiek, want mag dit wel volgens de mediacode? "Geen wettelijke regeling."

Mediacode? Waarom het niet verboden is om de koning en zijn gezin tijdens 'privémomenten' te fotograferen of filmen

Het koninklijk gezin houdt ieder jaar een fotoshoot voor de pers, in 2023 was die op het strand in Den Haag

Het gaat om een foto van roddelblad Privé. Op de voorpagina is te zien hoe prinses Alexia bij zanger Antoon in de auto stapt. Waar de een de foto bekijkt en het als stof om te roddelen ziet, is er ook een groep mensen die kritisch is op het feit dat de beelden zijn gepubliceerd. Zij vragen zich af of dit wel mag. Mediacode "De hoofdregel is dat er geen publicaties plaatsvinden over aangelegenheden in de privésfeer", vertelt advocaat mediarecht Benjamin van Werven over de mediacode die sinds 2005 wordt gehanteerd bij publicaties over het Koninklijk Huis. De richtlijn werd toen - naar aanleiding van een dagvaarding die, de toen nog, prins Willem-Alexander en prinses Máxima in 2003 naar Privé stuurde - opgesteld door de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Onderscheid tussen werk en privé "Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen publicaties over officiële werkbezoeken en privé-aangelegenheden", gaat Van Werven verder. In de code wordt dus omschreven op welke manier, waarover en in welke gevallen de media informatie over het Koninklijk Huis mag delen, en wanneer niet. Belangrijke regel is dus dat de familie 'met rust wordt gelaten' als ze niet aan het werk zijn. "Maar er is wel een uitzondering, namelijk als er sprake is van een calamiteit", zegt de advocaat. 'Ze is de reserve koningin' Houdt de media zich niet aan die richtlijnen, dan zijn er sancties. "Overtreding zou kunnen resulteren in bijvoorbeeld niet meer aanwezig mogen zijn bij officiële persmomenten", legt Van Werven uit. Met die informatie in het achterhoofd besloot het blad Privé toch om de vrijetijdsfoto van de prinses en zanger Antoon te delen met het publiek. Dat was nodig, redeneerde de hoofdredacteur Evert Santegoeds in het televisieprogramma Shownieuws: "Ze is de 'reserve koningin'", zei hij. Met andere woorden: mochten de koning én troonopvolgster prinses Amalia toevallig allebei overlijden, dan wordt dit onze koningin. En dus is het volgens het blad van nationaal belang dat mensen weteh met wie prinses Alexia omgaat.