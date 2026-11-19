Medewerkers Nederlandse wapenfabrikant vochten mogelijk mee in oorlog Oekraïne: de gevolgen voor ons land
Werknemers van een Nederlandse wapenfabrikant hebben zelf in Oekraïne op Russische drones gejaagd, bericht NRC. Dit zou een nieuwe ontwikkeling zijn in de Oekraïne-oorlog Het is de vraag of het gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse veiligheid.
Eerder deze week eiste de Hengelose wapenfabrikant Destinus al een rol op bij de Oekraïense aanval op de Krimbrug, Vandaag meldde NRC dat er niet alleen wapens zijn geleverd, maar dat er ook medewerkers een actieve rol hebben gespeeld bij de aanval. Het levert veel onrust en ook veel vragen op.
Gevolgen Nederland
Ook in de Tweede Kamer is er met zorgen gereageerd, want dit kan een verdere escalatie betekenen. Toch reageert staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk genuanceerd. Hij wijst erop dat het logisch is dat bedrijven betrokken zijn bij het testen van wapens. "Maar je moet onderscheid maken tussen testen en oorlogshandeling. Dat is echt aan staten, aan de krijgsmacht."
"De keuze om in Oekraïne aan de gang te zijn, is aan bedrijven zelf", gaat hij verder. In die zin is het niks nieuw dat er Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij de oorlog, zegt hij. Boswijk zegt daarom te willen waken dat we het frame van Rusland op dit gebied overnemen. "Jarenlang stapelt Rusland oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad."