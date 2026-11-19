Eerder deze week eiste de Hengelose wapenfabrikant Destinus al een rol op bij de Oekraïense aanval op de Krimbrug, Vandaag meldde NRC dat er niet alleen wapens zijn geleverd, maar dat er ook medewerkers een actieve rol hebben gespeeld bij de aanval. Het levert veel onrust en ook veel vragen op.

Gevolgen Nederland

Ook in de Tweede Kamer is er met zorgen gereageerd, want dit kan een verdere escalatie betekenen. Toch reageert staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk genuanceerd. Hij wijst erop dat het logisch is dat bedrijven betrokken zijn bij het testen van wapens. "Maar je moet onderscheid maken tussen testen en oorlogshandeling. Dat is echt aan staten, aan de krijgsmacht."

"De keuze om in Oekraïne aan de gang te zijn, is aan bedrijven zelf", gaat hij verder. In die zin is het niks nieuw dat er Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij de oorlog, zegt hij. Boswijk zegt daarom te willen waken dat we het frame van Rusland op dit gebied overnemen. "Jarenlang stapelt Rusland oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad."