Meddy schaamde zich 10 jaar voor uitgelekte naaktfoto, nu weet ze dat de schuld bij daders moet liggen: 'Niks verkeerd gedaan'

10 jaar lang bepaalden uitgelekte naaktbeelden het leven van Meddy Goossens. Ze schaamde zich zo erg dat ze haar eigen naam niet meer durfde uit te spreken. Tot ze zich realiseerde dat niet zij, maar de verspreiders zich moeten schamen.

"Waarom heb je die foto gemaakt?" Die vraag hoorde Meddy Goossens (30) toen op 19-jarige leeftijd haar naaktbeelden uitlekten en werden gedeeld. "Je hebt niks verkeerd gedaan, maar toch ga je het geloven." Overal online Meddy weet nog goed hoe er op haar telefoon tientallen, misschien wel honderd, vriendschapsverzoeken binnenstroomden. "Ik schrok maar ik had niet in de gaten wat er echt was gebeurd", vertelt ze. "Er zaten ook linkjes bij waar ik niet op durfde te klikken." Het bleek te gaan om intieme foto's die ze 3 jaar eerder naar een vriendje had gestuurd maar die plotsklaps overal online stonden. Het voelde alsof de grond onder haar vandaan werd getrokken. In het Limburgse dorp waar ze vandaan komt, sprak iedereen erover en de beelden werden in appgroepen verspreid. "Iemand uit Breda die we kenden, kreeg ze ook doorgestuurd."

Meer strafzaken en vaak taakstraf voor verspreider naaktbeelden Wie tegen iemands wil (nep-) naakt- foto's of video's verspreid is strafbaar. De wet bestaat sinds 2020 en valt tegenwoordig onder de Wet Seksuele Misdrijven. De afgelopen twee jaar behandelde het Openbaar Ministerie ongeveer 200 zaken. Zo'n 60% moest voor de rechter komen, 30% werd geseponeerd vaak omdat er geen bewijs was. Een klein gedeelte kreeg een boete van het OM. Het aantal strafzaken is de laatste jaren toegenomen. Van 55 zaken in 2022 naar 140 strafzaken in 2025. In 115 zaken werd het bewezen verklaard. Afgelopen jaar waren er dertig strafzaken die alleen gingen over het zonder toestemming verspreiden van intiem beeldmateriaal. Een aantal kreeg een celstraf, maar het overgrote deel, zo'n 25, een taakstraf.

'Durfde mijn naam niet meer uit te spreken' "Ik schaamde me kapot", vertelt Meddy. Overal waar ze kwam werd ze aangesproken op de beelden, of het nu op werk was of privé. "Ik durfde mijn voor- en achternaam nooit uit te spreken omdat ik bang was dat iemand me zou herkennen", vertelt ze. "En de seconde dat iemand zei: 'Ik ken jou', dan sloeg de paniek toe." Telkens liet ze de beelden verwijderen maar onbekende accounts bleven het online plaatsen. "Dat was voor mij een moment van: wat ben ik aan het doen? Het maakt niet uit, dit gaat me de rest van mijn leven achtervolgen. Ik wil hier niet meer zijn, mensen blijven je toch pijn doen", deelt ze haar gevoelens van toen. Niet één dader In haar omgeving verdacht iedereen de jongen die destijds haar vriend was. Maar alles wees, en wijst, erop dat iemand de schuld juist in zijn schoenen wilden schuiven. "Er werden ook blogs aangemaakt. Alles was anoniem, alles was in het Engels, behalve zijn naam." Hij was het niet, denkt ze.

Iedereen die het grappig vond om erover te praten is net zo goed een dader, want je doet er gewoon net zo goed aan mee. Meddy Goossens

Wie het wel deed, weet ze niet. "Ik heb altijd wel mijn vermoedens gehad, maar die spreek je niet uit." Maar er is niet één dader, benadrukt Meddy. De mensen die het doorstuurden zijn volgens haar net zo goed dader. "Iedereen die het grappig vond om erover te praten is net zo goed een dader, want je doet er gewoon net zo goed aan mee."

'Waarom maakte je die foto?' Voor haar heeft het inmiddels geen meerwaarde meer om het te weten. "Ik heb die persoon vergeven", zegt ze. "Maar het was voor mij wel steeds een nachtmerrie die terugkwam, want ik gaf mezelf de schuld." Iedereen stelde haar de vraag waarom ze de beelden had gemaakt. "Alle keren dat ik aangifte ging doen: 'Waarom maakte je dan die foto's van jezelf?' Dat doet wel wat met je als persoon", vertelt ze. "Je hebt niks verkeerds gedaan, maar je gaat het wel geloven." Schaamte Door het delen van haar verhaal wil ze de schaamte, waar ze zelf jaren mee liep, stoppen. Schaamte die levens kapot kan maken, zegt ze. "Er zijn jongeren die hierdoor zelfmoord plegen", vertelt ze. "Volwassen mensen die geen aangifte durven te doen en bijvoorbeeld een belangrijkere rol in de maatschappij hebben, geld betalen aan iemand die ze afperst met dit onderwerp." Ze vindt dat het perspectief verschoven moet worden: naaktfoto's sturen zou normaal moeten zijn en het doorsturen niet. Het boek dat ze schreef over wat haar is overkomen heet daarom 'Shaming'. Een verhaal over schaamte en victim blaming - het slachtoffer de schuld geven. "Er moet eens iemand gaan opstaan om te laten horen: dit kan niet zo, dit kan niet verder."

'Trots op mijn naam' Nu het met AI eenvoudiger is om foto's te bewerken, zal het verspreiden van naaktfoto's en -filmpjes alleen maar erger worden, denkt ze. "Met AI zijn er alleen nog maar meer beelden. De mensen op de beelden die gedeeld worden lijken bijna echt." Voor wie het overkomt, wil ze zeggen: "Je bent niet alleen en je hoeft je absoluut niet te schamen. Dat is het belangrijkste. Ik heb 10 jaar lang mijn eigen naam niet durven uitspreken. Nu ben ik er trots op: ik ben Meddy Goossens."