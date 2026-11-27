De Staat betaalde de laatste 5 jaar ruim 173 miljoen euro aan vrijgesproken verdachten. Zij eisten geld voor advocaatkosten of voor de dagen dat ze onterecht vastzaten. Marco Borsato claimt tonnen, dat is 130 keer hoger dan gemiddeld wordt toegekend.

Borsato wil meer dan 431.000 euro terug van de overheid voor de kosten die hij maakte voor zijn proces. EenVandaag dook in de cijfers, waaruit blijkt dat zijn claim om kosten terug te krijgen niet uitzonderlijk is, maar de hoogte ervan wél. 130 keer hoger dan gemiddeld Krijgt Borsato zijn geld terug? De rechtbank oordeelt vandaag of het geëiste bedrag 'redelijk en billijk' is. Maar wat de zanger van de overheid claimt, is zo'n 130 keer hoger dan er gemiddeld door de rechter wordt toegekend aan advocaatkosten. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag bij de Raad voor de Rechtspraak heeft opgevraagd. Vorig jaar werd in 8.470 zaken gemiddeld 3.070 euro uitgekeerd aan vrijgesproken verdachten voor kosten die zij hadden gemaakt aan onder meer advocaten. In totaal was het uitgekeerde bedrag bijna 26 miljoen euro. In 2021 ging het nog om ongeveer 24 miljoen euro, verdeeld over 9.130 zaken. Het aantal toegekende zaken neemt dus af, terwijl het bedrag wel stijgt.

Info Zoveel kregen vrijgesproken verdachten gemiddeld Tussen 2021 en 2025 betaalde de Nederlandse staat in totaal bijna 132 miljoen euro aan vrijgesproken verdachten voor de kosten die zij hadden gemaakt aan advocaten en andere zaken rond het strafrechtelijk onderzoek. Jaarlijks ging het om ongeveer 9.000 zaken, gemiddeld was de vergoeding zo'n 3.000 euro. De afgelopen 5 jaar betaalde de overheid ook nog bijna 42 miljoen euro aan mensen die onterecht hadden vastgezeten. In die periode waren jaarlijks ruim 4.200 zaken. Gemiddeld kregen deze vrijgesproken verdachten rond de 2.000 euro ter compensatie.

Zuivere vrijspraak Een ex-verdachte kan volgens de wet compensatie aanvragen. Als je wordt vrijgesproken is het systeem zo ingericht dat je advocaatkosten vergoed krijgt, legt strafrechtadvocaat Veerle Hammerstein uit. Dat gaat niet automatisch, je moet hier een verzoek voor indienen. De rechter oordeelt dan of je het bedrag, of een gedeelte ervan, terugkrijgt. Maar vrijspraak alleen is niet voldoende. De rechter kijkt, naast of het bedrag 'redelijk en billijk' is, ook naar de proceshouding: of iemand bijvoorbeeld heeft meegewerkt of is blijven zwijgen. Ook wordt gekeken naar hóe iemand is vrijgesproken.