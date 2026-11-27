Marco Borsato wil advocaatkosten terug, en is lang niet de enige: Staat betaalde afgelopen jaren 173 miljoen euro aan compensatie
De Staat betaalde de laatste 5 jaar ruim 173 miljoen euro aan vrijgesproken verdachten. Zij eisten geld voor advocaatkosten of voor de dagen dat ze onterecht vastzaten. Marco Borsato claimt tonnen, dat is 130 keer hoger dan gemiddeld wordt toegekend.
Borsato wil meer dan 431.000 euro terug van de overheid voor de kosten die hij maakte voor zijn proces. EenVandaag dook in de cijfers, waaruit blijkt dat zijn claim om kosten terug te krijgen niet uitzonderlijk is, maar de hoogte ervan wél.
130 keer hoger dan gemiddeld
Krijgt Borsato zijn geld terug? De rechtbank oordeelt vandaag of het geëiste bedrag 'redelijk en billijk' is. Maar wat de zanger van de overheid claimt, is zo'n 130 keer hoger dan er gemiddeld door de rechter wordt toegekend aan advocaatkosten. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag bij de Raad voor de Rechtspraak heeft opgevraagd.
Vorig jaar werd in 8.470 zaken gemiddeld 3.070 euro uitgekeerd aan vrijgesproken verdachten voor kosten die zij hadden gemaakt aan onder meer advocaten. In totaal was het uitgekeerde bedrag bijna 26 miljoen euro. In 2021 ging het nog om ongeveer 24 miljoen euro, verdeeld over 9.130 zaken. Het aantal toegekende zaken neemt dus af, terwijl het bedrag wel stijgt.
Tussen 2021 en 2025 betaalde de Nederlandse staat in totaal bijna 132 miljoen euro aan vrijgesproken verdachten voor de kosten die zij hadden gemaakt aan advocaten en andere zaken rond het strafrechtelijk onderzoek. Jaarlijks ging het om ongeveer 9.000 zaken, gemiddeld was de vergoeding zo'n 3.000 euro.
De afgelopen 5 jaar betaalde de overheid ook nog bijna 42 miljoen euro aan mensen die onterecht hadden vastgezeten. In die periode waren jaarlijks ruim 4.200 zaken. Gemiddeld kregen deze vrijgesproken verdachten rond de 2.000 euro ter compensatie.
Zuivere vrijspraak
Een ex-verdachte kan volgens de wet compensatie aanvragen. Als je wordt vrijgesproken is het systeem zo ingericht dat je advocaatkosten vergoed krijgt, legt strafrechtadvocaat Veerle Hammerstein uit.
Dat gaat niet automatisch, je moet hier een verzoek voor indienen. De rechter oordeelt dan of je het bedrag, of een gedeelte ervan, terugkrijgt. Maar vrijspraak alleen is niet voldoende. De rechter kijkt, naast of het bedrag 'redelijk en billijk' is, ook naar de proceshouding: of iemand bijvoorbeeld heeft meegewerkt of is blijven zwijgen. Ook wordt gekeken naar hóe iemand is vrijgesproken.
Advocatenkoppel
Hoe zit dat in de zaak-Borsato? "Dit was een zuivere vrijspraak, de rechtbank heeft echt gezegd: 'Er was onvoldoende wettig bewijs'", licht de strafrechtadvocaat toe. Nu de uitspraak definitief is, kan hij geld terugvragen van de overheid. Kort na zijn vrijspraak kondigde de zanger dat ook te gaan doen en spande hij een zaak aan.
Borsato wil geld zien voor het inschakelen van het beroemde advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops. Bekend is dat deze advocaten tot de duursten van Nederland behoren. De zanger vraagt alleen al 389.000 euro terug aan advocaatkosten voor het echtpaar Knoops. Ook claimt hij voor 42.000 euro aan andere gemaakt kosten, zoals voor beveiliging.
Tonnen zijn zeldzaam
De afgelopen jaren werd zelden zo'n hoog bedrag vergoed. In laatste 5 jaar gebeurde het 'minder dan twintig keer' dat een schadevergoeding van meer dan 100.000 euro werd uitgekeerd voor de kosten van een advocaat of het strafrechtelijk onderzoek, laat de Raad voor de Rechtspraak weten.
Het ging om nog geen 0,05 procent van de zaken waarin financiële compensatie werd toegekend. Voor onterechte detentie werd tussen 2021 en 2025 iets vaker meer dan 100.000 euro uitgekeerd: zo'n tien tot twintig keer per jaar, 'maar minder dan negentig keer in totaal' volgens de Raad.