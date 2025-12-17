Definitief geen hoger beroep in de zaak-Marco Borsato: 5 vragen over einde van de rechtszaak

Er komt geen hoger beroep in de zaak tegen Marco Borsato. Daarmee komt er na 4 jaar een eind aan een strafzaak die alleen maar verliezers kent. Vijf vragen over het proces waar iedereen dit jaar over sprak.

Het Openbaar Ministerie ziet af van een hoger beroep in de strafzaak tegen Marco Borsato. De zanger werd onlangs vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje. Omdat hij hier zelf ook niet tegen in beroep gaat, betekent dit dat de zanger niet langer vervolgd wordt en zijn vrijspraak onherroepelijk is geworden. Zelf ontkende hij de beschuldigingen ook altijd met klem. 1. Waarom gaat het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep? Na de uitspraak had het OM 2 weken om in hoger beroep te gaan. De afgelopen weken hebben ze het vonnis van de rechtbank in Utrecht bestudeerd. Het Openbaar Ministerie zegt op basis van die uitspraak te verwachten dat de kans 'zeer klein' is dat het Hof wel tot een veroordeling van de zanger komt. De rechtbank sprak de zanger begin december vrij wegens onvoldoende bewijs. De rechters vonden dat er geen 'steunbewijs' was voor de zaak. Dat zijn bijvoorbeeld getuigenverklaringen, WhatsApp-berichten, geluidsopnames of de teksten in het dagboek. Voor het hoger beroep zal er geen ander (steun-)bewijs bij komen en het OM verwacht daarom dat de uitkomst niet anders zal zijn. "We kunnen de tijd beter stoppen in andere zaken", zei de persofficier Bart Nitrauw daarover.

2. Waarom hebben ze Marco Borsato vervolgd als ze er nu ineens van af zien? Het Openbaar Ministerie was echt overtuigd van de zaak tegen Marco Borsato. Ze eisten 5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem. Ze hebben zelfs de telefoongesprekken van moeder en dochter een tijdje afgeluisterd als extra controle voor hun betrouwbaarheid. Dat ze niet in hoger beroep gaan, zegt volgens het Openbaar Ministerie niets over de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangeefster, daarvan zeggen ze nog steeds overtuigd te zijn. Maar iemand kan niet op grond van maar één verklaring worden veroordeeld. Er moet altijd ander bewijs zijn. Omdat het OM denkt dat zij geen nieuw bewijs zullen vinden, zien ze af van het hoger beroep. 3. Wat vindt de aangeefster ervan: kan zij niet in hoger beroep tegen de vrijspraak? Voor de vrouw die aangifte deed tegen Marco Borsato is het een teleurstellende beslissing, zegt haar advocaat Peter Plasman. Hij vindt het lastig te verteren dat het OM van het hoger beroep afziet. Hij vindt het 'sneu' dat ze halverwege in de steek wordt gelaten. "Justitie heeft het traject ingezet en haakt nu af." Slachtoffers zijn in Nederland geen procespartij en hebben daarom zelf geen recht om in hoger beroep te gaan. Dat kunnen alleen verdachten óf het Openbaar Ministerie. Een aantal jaar geleden is bij de Europese Commissie wel een voorstel gedaan om de positie van slachtoffers in het strafproces te versterken. In die plannen is ook een mogelijkheid tot hoger beroep opgenomen voor slachtoffers.

4. Wat betekent dit voor de aangifte die Marco Borsato heeft gedaan tegen de aangeefster en haar moeder? Dat is de grote vraag. Borsato deed in 2021 aangifte tegen de aangeefster: smaad, laster en het doen van een valse aangifte. Die deed hij nadat zij aangifte deed tegen Marco Borsato in 2021. Zijn advocaten, Carry Knoops en Geert-Jan Knoops, wisten nog niet of die zaak doorgezet ging worden. "We moeten nog met hem spreken of hij zijn zaak tegen moeder en dochter wil doorzetten", liet advocate Knoops weten. Het echtpaar noemde de vrijspraak 'juridisch een goed doordachte beslissing' van de rechtbank en zijn blij dat het OM dat nu ook heeft ingezien. "Ik denk dat het volkomen terecht is dat ze dit besluit hebben genomen. Maar ook vanuit menselijk oogpunt denk ik dat het voor zowel Borsato als voor aangeefster en haar familie goed is dat er nu een streep wordt gezet onder deze zaak."