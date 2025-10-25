Rechtszaak tegen Marco Borsato gaat (eindelijk) van start: dit moet je erover weten

Met 15 nummer één-hits was Marco Borsato decennialang Nederlands grootste zanger. Tot er aangifte tegen hem werd gedaan van ontucht door een jonge vrouw. Na bijna 4 jaar volgt nu eindelijk de rechtszaak. "Dit vreet in de levens van iedereen."

Het is december 2021 als het op 'juice channels' al een tijdje gonst van de geruchten rond zanger Marco Borsato. Een jaar eerder kostte een, in de media breed uitgemeten, buitenechtelijke affaire hem zijn huwelijk met Leontine Ruiters. Geruchten over grensoverschrijdend gedrag richting minderjarige meisjes, kandidaten van het programma The Voice Kids, worden zo sterk dat hij het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops in de arm nam. 1. Waar wordt hij van beschuldigd? De zanger ontkende de aantijgingen met klem en noemde die schadelijk voor zijn 'persoonlijke integriteit en reputatie'. Zijn advocaten zetten een opvallende stap door het Openbaar Ministerie te vragen om de 'oorsprong' van de beschuldigingen te onderzoeken. Niet veel later die week publiceerde De Telegraaf het nieuws over de aangifte van een jonge vrouw (22) tegen Borsato. Zij beschuldigt de zanger van ontucht dat startte toen ze 15 jaar was. Ze schreef erover in haar dagboek, dat haar moeder vond. Borsato was een huisvriend van het gezin omdat de moeder voor hem werkte. Hij zou het meisje in de periode 2014 tot 2019 'talloze keren' onzedelijk hebben betast aan borsten, billen en tussen haar benen. Dat begon nadat haar vader overleed. Hij wierp zich op als een soort vader, kocht een fiets voor haar en ging naar haar diplomering. 'Ik voelde me smerig om wat hij met me deed maar durfde me niet te verzetten omdat ik bang was voor de gevolgen', is te lezen. Het OM vervolgt de zanger voor ontucht met een minderjarige. Peter Plasman de advocaat van het meisje laat weten dat zij geen schadevergoeding zal vorderen en dat wat haar betreft, Borsato niet de gevangenis in hoeft. Haar enige wens is dat erkend zal worden wat haar is overkomen.

2. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de zaak begon? Deze rechtszaak moet je los zien van de aantijgingen tegen hem in de BOOS-uitzending over The Voice of Holland uit januari 2022. Dat is onderzocht en geseponeerd. Na de ontucht-aangifte van de jonge vrouw zijn 4 jaar verstreken, toch is zo'n lange wachttijd niet uitzonderlijk voor zedenzaken. Verdachten in zedenzaken zitten vaak niet vast waardoor een zaak niet in een bepaalde termijn voor de rechter hoeft te komen. Ook Ali B. moest ruim 2,5 jaar wachten op 'zijn' zaak. "Dit vreet in de levens van iedereen. In die van het slachtoffer maar ook van de verdachte", zegt hoogleraar strafrecht aan de UvA Sven Brinkhoff. Dat het zo lang duurde is wel verklaarbaar, vindt de hoogleraar. Er is een hoge werkdruk bij het Openbaar Ministerie waardoor er achterstanden zijn. Het zijn vaak complexe zaken en het aantal gespecialiseerde mensen is beperkt. Maar er moest ook veel uitgezocht worden door verschillende partijen. Niet alleen door justitie, ook door de advocaten van Borsato. Zij konden vragen om het horen van getuigen en deskundigen of het laten doen van specialistisch onderzoek. Zo is in deze zaak het dagboek van het meisje onderzocht. "Het duurt gewoon even als je echt alles zorgvuldig wilt uitzoeken". Het is vervelend voor alle partijen dat het lang heeft geduurd zegt de advocaat van Marco Borsato, Geert-Jan Knoops. Het komt ook doordat wij als verdediging veel onderzoek hebben laten doen legt hij uit. "Want wij vonden het onderzoek van het OM niet volledig. Dat heeft ertoe geleid dat het langer duurde, maar Marco was het hier mee eens." Het is van belang dat het onderzoek goed gebeurt, zodat hij zijn verdediging goed kan voeren zegt Knoops.

3. Wat vindt Marco Borsato er eigenlijk zelf van? Borsato's advocaten hebben laten weten dat de zanger volledig heeft meegewerkt aan het politie-onderzoek. Hij gaat tijdens de inhoudelijke behandeling 'uitgebreid verklaren', hebben zij gezegd. Hij zal antwoord geven op alle vragen die de rechter heeft. Hij was teleurgesteld dat het OM hem wil vervolgen. Volgens zijn advocaten blijkt uit de getuigenverklaringen dat hij het niet gedaan heeft. Borsato deed zelf ook aangifte tegen de moeder en het meisje wegens smaad en laster. Sinds 2021 hebben we eigenlijk weinig meer gehoord van Marco Borsato. Hij leeft een teruggetrokken bestaan en laat zich amper zien. Zijn ambassadeurschap voor War Child stopte hij vanwege de ophef. Hij heeft geen optredens meer gegeven aan publiek en zijn muziek werd lange tijd niet veel gedraaid. Zijn wassenbeeld is uit Madame Tussauds gehaald na 'signalen in de media en maatschappelijke impact'. Marco Borsato wil alleen bij aankomst bij de rechtbank gefilmd worden laat zijn advocaat Geert-Jan Knoops weten. In de rechtszaal mogen geen beelden van hem worden gemaakt, alleen foto's. Tot de uitspraak wil Borsato buiten de media blijven. Voorlopig zal hij geen interviews geven. "Het is altijd zijn eigen keuze geweest om zich tot nu toe nergens publiekelijk uit te laten. Marco Borsato wil de rechtszaak niet via de media voeren en wij steunen hem daarin", zegt Knoops. De zanger blijft de beschuldiging nog altijd ontkennen. Dinsdag kan hij eindelijk zijn verhaal doen zegt Knoops. "Het is goed dat het moment nu komt, want de afgelopen tijd was zwaar voor hem. Het is vreselijk wat hem is overkomen. Hij is gecanceld, zijn hele loopbaan is verdwenen, nog voordat er een uitspraak is gedaan. Hij kan dan nu eindelijk zijn lezing van de feiten geven. Het is belangrijk dat dat nu kan en hopelijk brengt hem dat dan 'closure'", zegt Knoops. 4. Hoe belangrijk is het dagboek als bewijs? Volgens deskundigen zou het dagboek niet zijn bewerkt, er zou niets zijn toegevoegd. "Maar de vervolgvraag is of het belastend van aard is wat er in het dagboek staat en of de rechter het ook betrouwbaar bewijsmateriaal vindt. De verdediging en het OM zullen lijnrecht tegenover elkaar staan", zegt Brinkhoff. Daarnaast is de grote vraag wat er verder in het dossier zit. In zedenzaken is het heel vaak het woord van het slachtoffer, de aangever, tegen de verdachte. Of alleen de aangifte en het dagboek voldoende is, kun je op voorhand niet zeggen. "Dat zal de rechter moeten wegen." Als de verdachte ontkent, zit je bewijstechnisch wel in een moeilijke positie. "Dan zegt de wet, als het gaat om zo'n een-op-eensituatie, dat er altijd nog iets bij moet komen: tenminste één ander bewijsmiddel." Bij voorkeur is er een andere, onafhankelijke bron. "Liefst niet afkomstig uit de aangeefster." Daarnaast kan er ook ontlastende informatie in het dossier zitten. Het is volgens de hoogleraar een hele ingewikkelde weging voor een rechter. "Dat betekent dat het alle kanten op kan gaan."