Manon wachtte 7 maanden op darmoperatie: 'Impact van darmziekte wordt onderschat'

Manon Boneschansker (51) uit Groningen was 8 jaar oud toen ze de hoorde dat ze colitis ulcerosa had, een chronische ontstekingsziekte van de darm. Ze werd negen keer geopereerd aan haar buik en leeft met een stoma.

Spoedoperatie

"Op een gegeven moment was ik heel erg ziek. Ik lag aan de morfine en kreeg sondevoeding, ik had koorts en moest geopereerd worden. Maar er was geen plek. Uiteindelijk is het een spoedoperatie geworden."

Ook in een later stadium liep ze tegen lange wachttijden op. "Toen heb ik 7 maanden moeten wachten op een operatie. Die tijd moet je dan zien te overbruggen, terwijl je heel veel pijn hebt en gedoe. Ik heb ketamine-infusen gekregen tegen de pijn, maar dat is geen prettig spul. Ik ging ervan hallucineren."

'Onverantwoord lang'

Manon is niet de enige darmpatiënt die lang moest wachten om geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het MDL Fonds. De gemiddelde wachttijd voor een operatie bij patiënten met een chronische darmontsteking is bijna 22 weken, in plaats van de geldende norm van 7 weken.

"Onverantwoord lang", vindt directeur Mariël Croon van het MDL Fonds. "Dit is echt veel te lang voor mensen die zo ziek zijn dat ze levensbedreigende complicaties hebben."