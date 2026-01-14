Malou Petter nieuwe presentator EenVandaag: 'Trots dat ik daar nu onderdeel van word'

"Nieuws was er thuis altijd, het is me met de paplepel ingegoten", vertelt Malou, die net haar handtekening heeft gezet bij AVROTROS. "Kranten waren belangrijk en er werd altijd veel gepraat over politiek en over wat er speelt in de wereld. Nog steeds zijn mijn ouders soms beter op de hoogte dan ik." Droombaan Niet zo gek dus dat Nederlands haar favoriete vak was op de middelbare school en ze genoot van spreekbeurten houden en werkstukken maken. Ze schreef zich dan ook vastberaden in bij de opleiding journalistiek, met het idee om ooit te schrijven voor een magazine. "Langere interviews schrijven, dat was mijn droombaan." Na wat schrijfwerk voor de lokale krant in Alphen aan den Rijn, ontdekte ze al snel wat ze nog leuker vond: radio en tv. Na een stage kon ze aan de slag bij het Jeugdjournaal. Bijna 14 jaar werkte ze bij de NOS, waar ze uiteindelijk ook het NOS Journaal ging presenteren en een vast gezicht werd bij grote live-uitzendingen en verkiezingsavonden. 'Niks leukers bedenken' "Het is een heerlijk vak", zegt Malou over de journalistiek. "Vooral als je zo nieuwsgierig bent als ik. Het nieuws verandert continu en als journalist breng je mensen en verhalen bij elkaar. Je mag alle vragen stellen die je hebt, omdat het je baan is. Ik kan me echt niks leukers bedenken. En het is natuurlijk ook belangrijk werk, het doet ertoe."

Ik ben trots dat ik daar nu onderdeel van word. Malou Petter

Toen Roos Moggré in november bekendmaakte dat ze overstapt naar de talkshow 'Pauw & De Wit', dacht Malou meteen: "Dat is een plek waar ik graag zou willen werken. Er is een aantal grote journalistieke merken in Nederland en EenVandaag is daar één van. Het programma zoomt in op onderwerpen die relevant zijn voor het publiek en biedt context en uitleg. Ik ben trots dat ik daar nu onderdeel van word." 'Prettige gids' Hoofdredacteur René van Brakel van EenVandaag is blij met de komst van Malou: "We halen met haar een ervaren journalist en presentator in huis die perfect bij EenVandaag past. Ze heeft een bewezen gave om complexe verhalen in heldere taal naar de dagelijkse praktijk van onze kijkers te vertalen." "En", gaat hij verder: "Malou is als presentator energiek en scherp en daarmee een hele prettige gids om de kijker door de soms hectische en onoverzichtelijke actualiteit te leiden. Met Malou als toevoeging staat er een sterk en kundig presentatieteam klaar voor de kijker van EenVandaag."

Malou Petter stelt zichzelf voor