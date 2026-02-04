Lydia verloor zoon aan drugs van Funcaps, ze is razend dat eigenaren zo lang konden doorgaan met verkoop: 'Was overduidelijk illegaal en levensgevaarlijk'

De gedachte dat Funcaps-eigenaren Jord van W. en Stefan P. jaren met hun handel in gevaarlijke designerdrugs konden doorgaan, maakt moeder Lydia Bottenburg 'razend'. Haar zoon Mathias liep onder invloed van hun drugs de snelweg op en stierf.

Sindsdien heeft Lydia een missie: ze wil waarschuwen voor het gevaar van designerdrugs die haar zoon uiteindelijk fataal werden. Hij bestelde die middelen bij Funcaps, de website die door justitie in Nederland aan tientallen doden wordt gelinkt. "Ik probeer niet met het vingertje te wijzen." Designer benzodiazepine Na zijn overlijden schreef Lydia een boek over de dood van Mathias (26). 'Aan het einde van de Regenboog' heet het. "In eerste instantie gewoon om het van me af te schrijven", zegt ze. "Pas toen ik ontdekte wat er met hem gebeurd was en hoe eenvoudig hij die gevaarlijke middelen met de post kon bestellen, dacht ik: 'dit verhaal moet naar buiten komen'." Mathias, die in België woonde, bestelde online middelen bij de Nederlandse website Funcaps. Het ging om 'designer benzodiazepine', drugs die hetzelfde effect hebben als kalmeringsmiddelen. "Hij had dat in een dusdanig hoge dosis binnen dat hij absoluut geen besef had van wat hij aan het doen was", vertelt zijn moeder.

Info Designerdrugs: sinds 1 juli 2025 verboden Benzodiazepines zijn medicijnen die normaal gesproken alleen op recept worden verstrekt door een arts. Ze hebben een kalmerend effect en worden voorgeschreven bij ernstige angst, (spier-) spanning of zware slaapproblemen. Designerdrugs, ook de designer benzodiazepine van Mathias, zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) en zijn sinds 1 juli 2025 verboden vanwege de gezondheidsrisico's. Ze bootsen het effect van 'echte' medicijnen na. Het is onduidelijk hoe ze worden gemaakt, wat erin zit en of ze mogelijk vervuild zijn. Gebruikers overdoseren eerder. Door verschillende instanties wordt gewaarschuwd voor designer medicijnen- of drugs.

Zwalkend op de snelweg "Hij is gaan wandelen, midden in de nacht, met z'n hond en hij is midden op de snelweg terechtgekomen en heeft daar een minuut of 7, 8 tussen de auto's gelopen." Hij werd aangereden en was op slag dood. 2 uur later hoorde moeder Lydia het. "Ze vertelden dat hij zwalkend over de snelweg had gelopen." Ze kon het niet geloven. "Ik dacht; dat kan niet, dan moet je onder invloed zijn." Uit een bloedonderzoek bleek dat Mathias een hele hoge dosis van een designerdrug in z'n bloed had, die een sterk verdovend effect had. "Het is hallucinerend", zegt Lydia. Onder invloed van het middel ben je je niet bewust van je omgeving. "Levensgevaarlijk natuurlijk."

'Mathias wilde dit niet' Er was totaal geen aanleiding om aan te nemen dat Mathias dit had gewild. "Hij was een hele blije, levenslustige jongen." Hij reisde veel, had met zijn vrienden een stichting waarmee ze in onderontwikkelde gebieden in Afrika bouwprojecten deden en had werk in de gehandicaptenzorg. "Een beetje een wereldverbeteraar." Het was een lange puzzel om erachter te komen waar Mathias in verzeild was geraakt, zegt ze. "Het eerste wat ik ontdekte in zijn mailbox waren bestelbevestigingen van Funcaps." Hij bleek de pillen in eerste instantie voor z'n vriendin te hebben besteld, die had last van paniekaanvallen.

Verslavend Het was in de tijd van de coronapandemie en er was onvoldoende psychische hulp voor haar. Ze googleden zelf welk middel zij nodig had en probeerden het samen uit. "Het werkte fantastisch, ze had geen paniekaanvallen meer en hij vond het eigenlijk ook wel lekker." Nog geen 3 weken later zaten ze er in 'verstrikt', zegt moeder Lydia. "Het middel is veel verslavender dan wanneer je het voorgeschreven krijgt door een arts. Die middelen zijn nagemaakt zijn veel sterker, zijn vervuild en ermee stoppen is heel moeilijk." 'Ze bleven spammen' Het lukte hem een tijdje om niet meer te gebruiken, maar om de een of andere reden hadden ze het toch nog in huis. "Funcaps blijft constant emails sturen, constant reclames spammen met nieuwe producten", zegt ze. Op de verpakkingen stond dat het niet voor menselijke consumptie was. "Dat is natuurlijk een hele sluwe manier om de wet te omzeilen, want dat kunnen ze achteraf altijd zeggen: het was niet de bedoeling dat je het ging innemen."

Taakstraf in België De website Funcaps werd afgelopen zomer door de NVWA platgelegd en de eigenaren, Jord van W. en Stefan P., van het bedrijf vastgezet. Ze bleken 42 miljoen euro verdiend te hebben met de verkoop van designer drugs. Het Openbaar Ministerie linkt tientallen sterfgevallen aan de middelen van Funcaps. De twee eigenaren werden eerder in België vervolgd voor een overdosis en twee sterfgevallen, en kregen een taakstraf. De website werd in 2022 vanuit België geblokkeerd, in Nederland gingen ze nog 3 jaar door. "Ik snap niet waarom het zo lang heeft moeten duren. Want wat ze deden was overduidelijk illegaal en levensgevaarlijk," zegt Lydia. Geldgewin maakt blind Ze hoorde dat er ouders waren die Funcaps vroeg geen middelen meer naar hun kinderen te sturen. Daar trok Funcaps zich niets van aan. "Ze hebben geen geweten", zegt Lydia die er razend van wordt. "Geldgewin maakt mensen blind voor leed van anderen. We kunnen alleen maar waarschuwen en het van de daken schreeuwen." Na uitvoerig onderzoek door het Openbaar Ministerie zit de zaak van Mathias niet meer in de Nederlandse strafzaak. Ze stellen dat zijn dood moeilijk rechtstreeks te linken is aan de middelen. "Hoewel dat voor ons als ouders overduidelijk is - als hij die middelen niet binnen had gehad, had hij nooit op die snelweg terecht gekomen -, begrijp ik ook wel dat juridisch dat wat moeilijker ligt."