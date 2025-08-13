De afgelopen 50 jaar heeft China zich ontwikkeld van een van de armste landen ter wereld tot een wereldmacht waar niemand meer omheen kan. Zo'n 100.000 mensen van Chinese afkomst wonen in Nederland. "Westerse media zijn vaak veel te streng over China."

Lisa en Wenzhi uit China wonen al jaren hier en zien hun geboorteland vaak negatief in het nieuws: 'Westerse media zijn veel te streng'

Wenzhi Lin en Liza Hu zien dat hun geboorteland China in het Westen vaak slecht in het nieuws komt

Onder die 100.000 mensen van Chinese afkomst zijn Lisa Hu en Wenzhi Lin. Beiden kwamen in de jaren 90 naar Nederland, werken en zien hoe hun thuisland regelmatig in het nieuws komt. Altijd een buitenstaander "Ik heb me altijd heel eenzaam gevoeld in Nederland. Voor Nederlanders ben ik heel vaak een buitenstaander", vertelt Lisa Hu. Ze komt eind jaren negentig in Nederland. In haar eerste jaren werkte ze non-stop, zelfs op de dag nadat ze moest bevallen. "365 dagen per jaar. Dat vonden wij normaal", zegt ze nuchter. "In Nederland kun je een baan en opleiding kiezen die je zelf leuk vindt. Maar beseffen mensen wel hoe luxe dat is?", vraagt hardop. "In veel delen van de wereld gaat het vooral om overleven. Dat is een van de redenen dat ik naar Nederland ben gekomen."

Nauwelijks leuke gesprekken In de snackbar die ze samen met haar man runt, komt ze vooral mensen tegen die snel een patatje willen halen. "Leuke gesprekken? Die heb ik hier nauwelijks. Je gaat hier niet uitgebreid praten over de Chinese cultuur." Ook vooroordelen zijn haar niet vreemd. "Iemand riep in het centrum van Breda ineens 'Babi pangang Foo Yong Hai!' Wat ben je dan aan het doen als volwassen man?"

Hoe kijken Chinezen die in Nederland wonen naar hun geboorteland?

'Combinatie van Oost en West' Wenzhi Lin kwam juist in het begin van de jaren negentig naar Nederland, samen met haar Nederlandse man. "Nederlanders zijn heel direct en duidelijk. Ik hou daar wel van." Toch waren haar eerste ervaringen niet positief. In China had ze al haar artsendiploma behaald, maar dat werd hier niet erkend. Toch liet ze zich niet uit het veld slaan. Na jaren van doorzetten haalde ze haar artsenpapieren opnieuw, dit keer aan de Erasmus Universiteit. Nu werkt ze als huisarts én acupuncturist. "Een mooie combinatie van Oost en West", zegt ze. Haar patiënten waarderen het. "Ze zeggen vaak: Ik had alles al geprobeerd, en nu dit, wat een wonder!'"

Nieuw leven achter lens Een brand verwoestte in 2017 de snackbar van Lisa. Dat werd een kantelpunt. "Als alles waar je jaren voor werkt in één nacht weg is, dan stel je jezelf vragen: Waar gaat het leven eigenlijk om? Niet alleen om werken en geld verdienen." Ze ontdekte de fotocamera en begon de wereld buiten de horeca te ontdekken.

Via de lens vond Lisa een nieuwe manier om contact te maken. "Fotografie is een brug. Je hoeft niet eens dezelfde taal te spreken." Ze volgde opleidingen aan de Fotovakschool en de Fotoacademie, en portretteerde 25 Chinese vrouwen in Nederland waaronder een transgender vrouw. "Dat is taboe in China", legt ze uit. "De gemeenschap is dus veel diverser dan veel mensen denken." Tussen twee werelden Regelmatig komt China in het nieuws omdat het bedrijven en universiteiten zou bespioneren. Ook zijn de gigantische investeringen in het leger een punt van zorg. Wenzhi voelt zich thuis in Nederland, maar blijft voorzichtig als het gesprek op China komt. "Politiek, daar wil ik het liever niet over hebben." Lisa is juist uitgesprokener: "De Westerse media zijn vaak veel te streng over China."