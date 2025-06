Liever plasma dan bloedcellen: waarom bloedbank Sanquin donoren oproept om over te stappen

Risico

Een groot verschil met Europa, waar doneren tegen betaling verboden is. "In Nederland wordt er niet voor plasma en bloed betaald, en je mag ook maar eens in de 2 weken je plasma geven", weet Cees.

Van Hasselt vult aan: "De reden erachter is dat het te maken heeft met bloedveiligheid. Je wil dat mensen zonder bezwaren kunnen doneren, en als iemand om welke reden dan ook afhankelijk is van een vergoeding voor bloeddonatie, dan zou het kunnen zijn dat die persoon bijvoorbeeld niet helemaal eerlijk de vragen beantwoordt die moeten bepalen of de donor veilig bloed geven kan."

Hiv en hepatitis-C via plasma verspreid

De gevolgen daarvan werden duidelijk in de jaren 80, toen er andere virussen door middel van bloedplasma werden verspreid, vertelt Cees. "Dat was het heel spannend, omdat toen bleek dat hiv en hepatitis-C in het menselijk bloedplasma konden zitten. En met name door het gebruik van Amerikaanse betaalde donoren is wereldwijd vrijwel de gehele groep met hemofilie besmet geraakt met hiv en het hepatitis-C-virus."

Ook hij ondervond de risico's aan den lijve. "Ik ben zelf ook besmet geraakt met hepatitis C en ook met hiv." Cees heeft geluk, en redt het met hiv-medicatie.