Levensverlengend borstkankermedicijn niet vergoed voor Nederlandse vrouwen, als enigen in Europa

Nederlandse vrouwen die er het geld voor bij elkaar krijgen wijken daarom noodgedwongen uit naar het buitenland. Zo ook de 33-jarige Bo Bouwman: "Het is ontiegelijk frustrerend."

Naar België toe

Op een mistige ochtend rijden Bo en haar moeder Liek de parkeergarage in van het ziekenhuis in het Belgische Leuven. Ze hebben een vroege afspraak voor een scan en zijn daarom de avond ervoor al vertrokken om in de buurt te overnachten.

Geen van beiden heeft kunnen slapen, ze zijn gespannen. Bo hoort namelijk vandaag of de drie kuren met het middel Enhertu, die ze de afgelopen maanden heeft gehad, iets hebben gedaan.

Via crowdfunding

Bo heeft uitgezaaide borstkanker (van het type HER2-Low) en werd eerder in Nederland behandeld, maar die behandelingen hadden stuk voor stuk te weinig effect. Daarom is ze nu uitgeweken naar België, voor een behandeling met Enhertu.

Ze is 1 van de 585 Nederlandse vrouwen die elk jaar in aanmerking komen voor dat middel, maar het hier niet kunnen krijgen. In België kan dat wel, maar moeten ze het wel zelf betalen als niet-Belg. Daarom proberen de vrouwen het geld bij elkaar te verzamelen via crowdfunding.