Laatste week formatie is spannend: 'Opstappen 7 oud-PVV'ers kan gunstig uitpakken'

Het worden lange dagen, geeft VVD-leider Dilan Yeşilgöz donderdagochtend ruiterlijk toe. "De laatste week van een formatie is - met mijn ervaring dan tot nu toe - altijd het spannendst. In die zin dat dan de echte besluiten worden genomen. Die dagen gaan we nu in."

Onzekerheid

CDA-leider Henri Bontenbal zegt zelfs nog niet te kunnen zeggen waar de onderhandelende partijen nu precies staan in de formatie.

"Je weet niet hoe lang je nog tijd nodig hebt om een aantal knopen te ontwarren," aldus CDA-voorman Henri Bontenbal.

Concept-regeerakkoord

Toch is duidelijk wanneer de D66-leider Rob Jetten, VVD-leider Dilan Yeşilgöz en CDA-leider Henri Bontenbal klaar moeten zijn. Volgende week vrijdag, 30 januari, willen de partijen klaar zijn met een concept-regeerakkoord.

Met de deadline op komst, wordt de druk automatisch opgevoerd. De partijen moeten het in dit laatste stadium van dit deel van de formatie vooral eens zien te worden over alle mogelijke bezuinigingen, investeringen en de begrotingsregels.