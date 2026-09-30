Regelmatig worden ze ernstig bedreigd of in elkaar geslagen: gerechtsdeurwaarders, die schulden innen of een vonnis van de rechter uitreiken. 85 procent had in 2025 te maken met een vorm van intimidatie of geweld. "Je weet nooit wat je gaat aantreffen."

Kwart van deurwaarders krijgt te maken met fysieke agressie: 'Geslagen en achtervolgd met een koevoet'

Een kwart van alle deurwaarders werd fysiek aangevallen tijdens hun werkzaamheden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos I&O, in handen van EenVandaag. Het rapport werd opgesteld in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Wasbenzine aansteken "Ik ben weleens geslagen of achterna gezeten met een hark of koevoet", vertelt gerechtsdeurwaarder Carlo Eussen uit Helmond. Hij kreeg tijdens zijn werk vaker te maken met lichamelijk geweld. "Ooit was er ook iemand die wasbenzine over me heen wilde gieten en dat wilde aansteken." Dat deurwaarders hun werk niet meer zonder risico kunnen doen en vaker doelwit zijn van geweld, is al langer bekend. Het aantal meldingen van agressie is volgens de KBvG de afgelopen jaren steeds verder gestegen. Zo kreeg maar liefst 85 procent van gerechtsdeurwaarders vorig jaar minimaal een keer te maken met een vorm van agressie, bedreiging of intimidatie. 20 procent beoordeelde het incident als zeer ernstig.

Intimidatie, agressie en zelfmoord Sommigen van hen dragen tegenwoordig zelfs kogelwerende vesten of een noodknop als ze op pad gaan. "Die kan ik indrukken als ik direct alarm wil slaan", vertelt Eussen. "Het gesprek wordt dan live doorgezet en opgenomen, zodat de politie eventueel kan komen."

Ons werk kan emoties oproepen. Maar bedreiging, intimidatie en fysieke agressie horen daar niet bij. KBvG-voorzitter Chris Bakhuis-van Kesteren

En dat is nodig, want naast het feit dat 8 op de 10 deurwaarders in 2025 te maken kreeg met verbale agressie, kreeg de helft te maken met intimidatie. Een iets kleinere groep, 43 procent, kreeg te maken met bedreiging. Bijna een kwart van de deurwaarders werd fysiek aangevallen. En 22 procent meldt dreiging met zelfmoord, vaak telefonisch. 'Dit hoort er niet bij' "De cijfers laten zien dat agressie nog steeds veel voorkomt in het werk van gerechtsdeurwaarders", vertelt Chris Bakhuis-van Kesteren, voorzitter van de KBvG. "Ons werk kan emoties oproepen. Maar bedreiging, intimidatie en fysieke agressie horen daar niet bij." Om het werk als deurwaarder makkelijker te maken, heeft de beroepsorganisatie onlangs een zogeheten weerbaarheidscoördinator aangesteld. Die fungeert als vertrouwenspersoon en geeft adviezen en trainingen aan deurwaarders.

Situaties analyseren Weerbaarheidscoördinator Mario Loeffen hoort regelmatig heftige verhalen van deurwaarders. Ook tijdens zijn trainingen komen deze ervaringen naar boven."We beginnen altijd met een voorstelronde. Zodra de eerste deurwaarder vertelt wat hij heeft meegemaakt, haakt de rest meteen in: 'Ja, ik heb hetzelfde meegemaakt' vertellen ze dan." Tijdens de trainingen richt Loeffen zich vooral op de praktijk. "We analyseren hoe zo'n situatie ontstaat én wat ze de volgende keer kunnen doen om het te voorkomen." Impact agressie groot "Dat gaat dus vooral om preventie", gaat de coördinator verder. "Waar plaats ik het voertuig? Wat doe ik op moment dat ik naar een woning of gebouw toeloop? Hoe stel ik me zelf op? Hoe communiceer ik? En hoe ga ik veilig weg?", somt hij op als voorbeelden over de inhoud van de trainingen.

Dat zulke trainingen keihard nodig zijn, blijkt nogmaals uit de cijfers. De impact van agressie op het vak is groot: 66 procent van de gerechtsdeurwaarders geeft aan dat het invloed heeft op hoe zij hun beroep uitoefenen. Voor bijna de helft heeft het invloed op het werkplezier. Eussen herkent dat: "Het is niet zo dat die agressie mijn werk leuker maakt, integendeel."