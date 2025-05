Kunnen strengere maatregelen voor vluchtelingen verschil maken in migratiesaldo? 'Asiel is een relatief klein aandeel'

"Onaanvaardbaar. Daarvoor zijn we als PVV niet in een kabinet gaan zitten", schrijft Wilder op X. De aanleiding voor zijn bericht is een nieuwsartikel uit de Telegraaf. Hierin staat dat Nederland er sinds 2024 per saldo 130.000 immigranten bij heeft.

Maar volgens het CBS klopt dit niet. Er moet alleen naar de toestroom worden gekeken, maar ook naar de mensen die vertrekken, zegt het bureau.