Klimaat niet op politieke agenda? In Limburg zetten burgers 'm zelf erop: 'Door watersnood weten we dat wegkijken niet kan'

In juli 2021 werd Limburg getroffen door watersnood: door dagenlange zware regenval trad de Geul buiten haar oevers, met grote overstromingen als gevolg. "Het was hier één groot meer, het stond helemaal onder", blikt Sylvia Spierts-Brouwer van IVN Natuureducatie terug. De natuurramp heeft er flink ingehakt bij de bewoners, weet ze. "Op momenten dat het enorm hard regent, merk je dat er mensen zijn die trauma's hebben opgelopen."