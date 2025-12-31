Klimaat niet op politieke agenda? In Limburg zetten burgers 'm zelf erop: 'Door watersnood weten we dat wegkijken niet kan'
Het klimaat was dit jaar geen politiek thema: niet voor het kabinet en ook niet voor de kiezer. Terwijl de gevolgen van klimaatverandering steeds merkbaarder worden. In Zuid-Limburg steken ze na de overstromingen daarom zelf maar de handen uit de mouwen.
In juli 2021 werd Limburg getroffen door watersnood: door dagenlange zware regenval trad de Geul buiten haar oevers, met grote overstromingen als gevolg. "Het was hier één groot meer, het stond helemaal onder", blikt Sylvia Spierts-Brouwer van IVN Natuureducatie terug. De natuurramp heeft er flink ingehakt bij de bewoners, weet ze. "Op momenten dat het enorm hard regent, merk je dat er mensen zijn die trauma's hebben opgelopen."
Op momenten dat het enorm hard regent, merk je dat er mensen zijn die trauma's hebben opgelopenSylvia Spierts-Brouwer over de impact van de watersnood in Limburg
Toch lijkt klimaatverandering geen groot thema meer in politiek Den Haag. Maar wegkijken van het probleem kan niet, weten ze in Limburg. Ze willen niet langer wachten en daarom komen burgers en natuurorganisaties nu zelf maar in actie, om nieuwe overstromingen te voorkomen. Van heggen planten tot geulen omleggen. "Alles om het naar beneden stromende water te vertragen", vertelt projectleider Spierts-Brouwer.