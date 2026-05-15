Kindermishandeling zo ernstig als dat in Stadskanaal komt volgens deze psycholoog vaker voor dan we denken

Een meisje van 6 jaar oud is zo ernstig mishandeld en verwaarloosd door haar moeder en diens vriendin, dat zij in een kunstmatige coma werd gebracht. Onvoorstelbaar, maar het komt helaas vaker voor, zegt psycholoog Leony Coppens.

Ook de 7-jarige zoon van de vriendin van de moeder werd door hen zwaar mishandeld. De kindermishandeling waar het meisje mee te maken had, wordt in de Verenigde Staten ook wel 'kindermarteling' genoemd. 'Je komt hier niet op' "Als je er altijd vanuit gaat dat ouders het beste voor hebben met hun kind, dan kom je hier niet op", zegt Coppens. We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat ouders dit met hun kinderen doen. "We willen het niet zien, het is onvoorstelbaar en akelig."

En het is spannend om zo'n verdenking te hebben over ouders. "Wie ben ik om dit te denken, denken mensen. En, het zal toch niet waar zijn? Kinderen zelf worden vaak niet geloofd." Geen Nederlands onderzoek Hoe vaak het voorkomt, weten we niet. Nederlands onderzoek hierover is er niet. "We denken: het zijn excessen. Maar dat is niet zo", vertelt de psycholoog. Regelmatig ziet ze nieuwsberichten voorbij komen, als ze erop zoekt. Zo kregen in België onlangs twee ouders 30 jaar cel en tbs nadat hun zoon Raul (9) overleed na weken te zijn mishandeld. "We hebben veel te weinig kennis van de patronen." Wat die patronen zijn? "Als jeugdzorg betrokken is geweest, komt er een escalatie van het geweld: ze worden thuis gehouden van school, mogen niet naar de wc", noemt ze als voorbeelden. De zaak in Stadskanaal kwam in het nieuws nadat het Dagblad van het Noorden over de uitspraak publiceerde en de mishandeling van het meisje beschreef. In die publicatie staat dat zij ernstig werd verwaarloosd en mishandeld.

'Mensonterend' Ze werd opgesloten, kreeg onvoldoende eten en drinken en moest zelfs haar eigen braaksel opeten. De rechter stelt dat het meisje "blootgesteld is aan mensonterende voedings- en strafpraktijken." De school van het meisje uitte zorgen over haar in de loop van 2025. Ze zou vermoeid en koud zijn, weinig energie hebben. Ze had honger, de school gaf haar daarom eten. Er werden meerdere meldingen bij Veilig Thuis gedaan. 'Zien het geheel niet' Pas nadat het meisje in het ziekenhuis belandde, werd er ingegrepen. "We zien het geheel niet, daarom wordt er niet ingegrepen", legt Coppens uit, die vermoedt dat jeugdzorg alle eerdere incidenten los behandelde. Dat terwijl dit tegelijkertijd speelde met de rechtszaak over het pleegmeisje in Vlaardingen. Zij werd zo ernstig mishandeld dat zij nooit meer zonder zorg zal kunnen. "Mensen willen en kunnen het niet zien."

In een statement laat burgemeester Klaas Sloots van gemeente Stadskanaal weten dat de kinderen "in veiligheid zijn gebracht". Ze worden goed verzorgd. "Dat is voor nu het allerbelangrijkst." De moeders zijn gisteravond gearresteerd en worden in de loop van volgende week voorgeleid. Ze worden verdacht van kindermishandeling en 'wederrechtelijke vrijheidsberoving', wat inhoudt dat je iemand tegen zijn of haar wil hebt vastgehouden.