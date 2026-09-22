Kan Hyves een succesvolle comeback maken? Deze socialmedia-expert betwijfelt het

Krabbels, dansende bananen en glitterplaatjes: daar stond Hyves 20 jaar geleden bekend om. Met een herlancering doet het socialmediaplatform nu opnieuw een poging om de aandacht van miljoenen Nederlanders vast te houden. "Maar de wereld is nu anders."

Op haar hoogtepunt had Hyves, dat werd op gericht in 2004, zo'n 9 miljoen gebruikers. Het was het grootste socialmediaplatform van Nederland tot 2013, toen ging de stekker eruit. Sindsdien namen onder anderen de Amerikaanse Facebook, X, Instagram en het Chinese TikTok het stokje over. In een wereld met zoveel verschillende én verslavende socialmediaplatformen, is het dan ook nog maar de vraag of de comeback van Hyves succesvol kan zijn. Kritiek op algoritmes "Ik vond het best wel een verassing", zegt socialmedia-expert Joey Scheufler over de comeback van Hyves. "En ook best wel slim, als je je natuurlijk bedenkt in wat voor tijd we leven. Iedereen heeft kritiek op social media." De expert heeft het dan vooral over de kritiek op de algoritmes die in veel van de apps zijn ingebouwd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat algoritmes een verslavend effect zouden kunnen hebben, dat ervoor zorgt dat gebruikers constant bezig zijn met wat er op social media gebeurt. Vooral voor jongeren, die nog in de ontwikkeling zijn, kan dit gevaarlijk zijn. De Europese Commissie maakt er daarom, naar voorbeeld van Australië, werk van om apps - die dit soort ontwerpen gebruiken - te verbieden voor jongeren.

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Net als vroeger Hyves daarentegen zal, zoals het platform zelf beweerd, zich daar niet schuldig aan maken. Het platform zegt bij de herlancering namelijk een chronologische, niet-algoritmische feed met berichten van vrienden - en hier en daar wat reclame - aan te bieden. In een wereld waarin het scrollen nooit eindigt en socialemediagebruikers worden doodgegooid met notificaties over nieuwe posts, kan Hyves een succes zijn, denkt Scheufler in eerste instantie. "Vooral als ze vasthouden aan hoe mensen Hyves van vroeger kennen." Rustige tijdlijn "Niet al die vervelende influencers die je te zien krijgt, maar alleen familie en vrienden. Gewoon alleen de mensen die jij wil zien en niet dat een algoritme bepaald wat jij ziet", zegt hij.

In die rust, daar zit de toegevoegde waarde van het platform in. Want dan is het iets compleet anders dan alle andere platformen. Scheufler over Hyves

"En ja, dan kan het natuurlijk zo zijn dat je soms helemaal niks ziet omdat je vrienden helemaal niets gepost hebben." Maar daar zit juist de kracht, zegt de expert. "In die rust, daar zit de toegevoegde waarde van het platform in. Want dan is het iets compleet anders dan alle andere platformen." Maar ook 'doodsaai' Maar aan rust en overzicht zitten ook een kanttekening. "Want aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat social media echt leuk is omdat die algoritmes er nou eenmaal zijn. Die algoritmes weten namelijk supergoed wat jij leuk vindt", merkt Scheufler op. Met andere woorden: "Zonder algoritmes is social media doodsaai." Ook zou dan de 'noodzaak' om de apps te gebruiken verdwijnen, legt de socialmedia-expert uit. "Als je (van een rustige app zoals Hyves, red.) geen notificaties krijgt omdat er niet veel wordt gepost, word het saai en maak je er minder gebruik van."

Afgeleid door andere apps Dat is wellicht meer dan prima voor de mentale gezondheid van sommige gebruikers, maar minder goed voor de toekomst van het platform. "Want als je naar de verdienmodellen gaat kijken van die socialmediaplatformen, dan zijn ze er heel erg bij gebaat dat jij elke dag, heel vaak zo'n app opent om te kijken wat er gebeurt."