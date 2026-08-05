Kan FIFA-baas Gianni Infantino nog aanblijven na ophef rond 'verkoop' WK voetbal? 'Veel weerstand'
Het is dé vraag die vandaag onder de loep werd genomen tijdens een spoedoverleg met de top van de FIFA. Infantino kwam eerder met een plan om de commerciële rechten van het WK te verkopen aan externe investeerders, en dat viel niet in goede aarde.
Infantino lanceerde minder dan een week geleden zijn beruchte aandelenplan, dat inmiddels is afgeschoten. Maar het kwaad is wel al geschied: steeds meer voetbalbonden en collega's zeggen het vertrouwen in de voorzitter op.