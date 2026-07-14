Je wordt bezweet wakker en glijdt zowat je tent uit. Mensen die in de zomer weleens kamperen herkennen het waarschijnlijk. En nu de zomers heter worden is het nog belangrijker om je als kampeerder goed voor te bereiden. Tentverkoper Martine geeft tips.

Kamperen in de hitte? Van tent tot pet: zo kun je je voorbereiden

Martine Kramer verkoopt al 30 jaar tenten en beantwoordt dus al even lang vragen van klanten die zo goed mogelijk voorbereid op pad willen. Door het veranderende klimaat worden ook de vragen anders: "Mensen die naar Frankrijk gaan bereiden zich tegenwoordig voor op 40 graden." Hitte als thema Zeker de laatste jaren is hitte veel meer een thema geworden onder kampeerders, merkt Martine. "Mensen bepalen nu heel kort van tevoren waar ze heen gaan. Ze bekijken het weerbericht voor de komende 3 weken en denken dan: ik ga naar Frankrijk of Spanje, of naar Denemarken." Gelukkig kan Martine de klanten nog snel wegwijs maken voordat ze de auto in stappen en richting de camping trekken. Volgens haar zijn er namelijk meerdere zaken waar je rekening mee moet houden: van kampeerspullen als tenten tot aan de juiste kleding.

Bron: EenVandaag Martine Kramer laat een katoenen tent zien

Tent op je auto Zo is in de zomer een katoenen tent een slimme keuze. "Dat ademt door, waardoor het binnen lekker koel blijft." Dus als je in droge en warme gebieden gaat kamperen is dat het juiste materiaal omdat het koeler blijft dan bijvoorbeeld nylon. "Dat is weer beter als het nat en koud is", legt ze uit. En niet alleen de kampeerders passen zich aan, ook de sector ontwikkelt zich door, vertelt Martine. "Je hebt nu ook daktenten voor op het dak van je auto. Je zoekt een koele plek, klapt 'm uit, en je kunt slapen. En als het warm is, kan je de airco van je auto gebruiken. Gewoon met een slang door het raam." De juiste plek Eenmaal aangekomen op de camping is het zaak om je koele katoenen tent op de juiste plek neer te zetten, adviseert de tentverkoper. "Goed uitzoeken aan welke kant van de camping je gaat staan. Schaduw in de ochtend is goud waard."

Schaduw in de ochtend is goud waard. tentverkoper Martine Kramer

Maar op een drukke camping in het hoogseizoen gaat iedereen natuurlijk voor de schaduwplek. "Dan heb je ook nog een schaduwdoek", tipt Martine. "Die niet meenemen is een fout die veel kampeerders maken." Zo'n doek span je naast je tent, zodat je ook buiten de tent schaduw hebt. Geen gouden tip Verder is gekoeld water haast onmisbaar bij hitte op de camping, benadrukt ze. Tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld geïsoleerde emmers te koop: "Dan heb je altijd koud water om te drinken." Ook heeft ze nog een kledingtip: "Een hoed is beter dan een pet, omdat je daarmee ook je nek beschermt." En dé gouden tip om koel te blijven op de camping? Die is er volgens Martine helaas niet. "Als je echt geen warmte wil, dan moet je in het voor- en naseizoen gaan. Maar ja, mensen hebben kinderen en banen en gaan toch in de zomer."

'Blijft áltijd leuk' "Het is warm en daar moeten we het mee doen", concludeert de tentverkoper simpelweg tot slot. Zwetend uit je tent komen in de ochtend, dat is in deze tijd van het jaar dus niet helemaal te voorkomen.