Jongerenwerker Zain helpt vluchtelingen uit Syrië in Arnhem die verkeerde kant opgaan: 'Heb hetzelfde pad bewandeld'

Een groep van zo'n 100 jonge Syrische vluchtelingen veroorzaakt zeker twee keer per week ernstige incidenten in Arnhem. Daarom zoekt de stad nu naar een oplossing. Dat doen ze samen met jongerenwerkers die ooit zelf moesten vluchten uit Syrië.

Burgemeester Marcouch van Arnhem vindt dat het inmiddels de spuigaten uitloopt en vindt dat Den Haag faalt op gebied van immigratiebeleid. Dit weekend was er een demonstratie in Arnhem tegen het regime in Iran, waar veel jonge Syriërs op afkwamen, waaronder jongerenwerkers zoals Zain. 'Hetzelfde pad' Zain is een van de jongerenwerkers die tijdens de demonstratie in Arnhem op zoek is naar Syriërs om te kijken welke jongeren geholpen kunnen worden. Ook hij vluchtte ooit uit Syrië en ziet veel bekenden. "Het zijn bekenden die ik op meerdere plekken heb gezien. Eigenlijk vooral op het voetbalveldje bijvoorbeeld, maar ook zeker op plekken waar ik ben geweest, stage heb gelopen of waar ik heb gewerkt." Zain weet door zijn vluchtelingenverleden als geen ander waar de jongeren kunnen belanden. "Ik heb hetzelfde pad bewandeld. Ik weet waar het is begonnen, maar mijn verhaal is gelukkig goed geëindigd. Maar", vertelt hij verder: "Daar heb ik ook zelf voor gezorgd natuurlijk." Op den duur afglijden Nu jaren later helpt hij jongeren die geen toekomstperspectief hebben, en dat is in een Arnhem inmiddels een grote groep geworden. Het zijn jongeren die voor overlast zorgen en bij wie de kans groot is dat zij op den duur zullen afglijden.

Ons einddoel is om te laten zien dat het ook goed kan gaan. Jongerenwerker Zain helpt vluchtelingen uit Syrië

Zain probeert er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat ze de goede kant opgaan. "We komen regelmatig op de plekken waar zij ook terecht komen. Ik loop zelf langs bij de scholen waar zij zitten en waar ze in principe vijf keer per week aanwezig moeten zijn. We komen ook regelmatig met een team in de avond langs. In het weekend bijvoorbeeld lopen we de stad in om te kijken wat zij doen. Ons einddoel is om te laten zien dat het ook goed kan gaan."

Gesprekken voeren Ook tijdens de demonstratie in Arnhem kijkt Zain wie er op hem afkomen. "We zijn ook aanwezig om te kijken of we gezichten herkennen en of wij bijvoorbeeld een paar jongens herkennen waar we gesprekken mee kunnen voeren. Zo kunnen we erachter komen waarom ze er zijn en om hun mening te horen. Dat is iets wat voor het voor hen echt wat waard is. Dus daar helpen we mee." Dijar, een jongere afkomstig uit een kleine stad in Syrië, vindt het mooi dat Zain jongeren zoals hij aan de goede kant van het pad wil houden. Dat is bij hem goed gelukt. "Ik vind Zain sowieso een hele goeie jongen. Hij doet zijn eigen ding en ik heb daarom ook respect voor het feit dat hij hier is en jongeren probeert te helpen. Dat vind ik knap van hem." Opvoeden Met de jongerenwerkers probeert de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, de overlastgevende groep Syriërs aan te pakken. Hij zet in op de opvoedingskant van het jongerenwerk. "Naast het feit dat we natuurlijk met de politie en justitie het pad naar de misdaad proberen af te sluiten door ook stevig op te treden tegen delicten", legt hij uit. "De pakkans is in onze stad echt heel hoog, met complimenten ook aan de politie."

"Maar", licht hij toe: "Ik zet bijvoorbeeld ook jongerenwerkers in die specifieke competenties hebben zoals bijvoorbeeld het spreken van de Syrisch-Arabische taal. En andere skills die nodig zijn om door te dringen bij deze jongeren. Op die manier proberen we voor deze jongeren dat verschil te maken en proberen we onze samenleving eigenlijk te beschermen", zegt burgemeester Marcouch.

Bron: Eigen beeld Burgemeester Burgemeester Marcouch vindt dat Den Haag faalt op gebied van immigratiebeleid

'Menselijk beleid' Vanuit politiek Den Haag blijft de vraag om een passend beleid te vinden voor deze jongeren vooralsnog onbeantwoord. De burgemeester vind het systeem falend, omdat het gewoon niet werkt. "Wij proberen in Arnhem vanuit onze eigen overtuiging een beschaafd en menselijk beleid te voeren. Juist daar waar het ook gaat om kinderen, goede opvang en goede begeleiding. Met wat we hebben doen we ons best."