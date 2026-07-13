Jonge voetballers na rode kaart steeds vaker naar bureau Halt: 'Alleen schorsen soms niet zinvol'

Na een rode kaart kun je als jonge voetballer je schorsing uitzitten en een paar wedstrijden thuisblijven. Maar je kan ook naar bureau Halt, voor een speciale cursus. En dat gebeurt steeds vaker: "Bedoeling dat ze echt op hun eigen gedrag reflecteren."

De cursus bestaat al zo'n 10 jaar, maar de laatste jaren worden steeds meer jonge spelers na een zware overtreding door voetbalbond KNVB naar Halt gestuurd. 3 jaar geleden ging het nog om 120 zaken, vorig jaar waren dat er al 440, en de stijging lijkt door te zetten: dit jaar staat de teller na een halfjaar al op 245 voetballers. Maar wat leren de jongeren? Niet alleen schorsen? Na een rode kaart kunnen voetballers tot 23 jaar hun schorsing ook via Halt 'uitzitten', legt Laura Dekkers van Halt uit. De KNVB kijkt per zaak of een geschorste speler daarvoor in aanmerking komt. "Het gaat dan bijvoorbeeld om spelers waarbij wordt gedacht dat alleen een schorsing niet zo zinvol is. Iemand ligt er dan voor een paar wedstrijden uit, maar leert diegene er ook echt van?" Als een speler in aanmerking komt, wordt de alternatieve straf aan hem of haar voorgelegd, of aan hun ouders als het om een minderjarige gaat. "De keuze is dus echt aan de jongere zelf", vertelt Dekkers. Het hoofddoel van de training is om de voetballer zijn of haar fout echt te laten inzien.

Reflecteren op eigen gedrag De jongeren voeren tijdens de cursus meerdere gesprekken met een Halt-medewerker, afhankelijk van hoe zwaar de overtreding was. Het is volgens haar daarbij de bedoeling dat ze 'heel erg reflecteren op hun eigen gedrag'. "Wat is er nou precies gebeurd op het voetbalveld? En wat was de aanleiding daarvoor?"

Er kan bijvoorbeeld een excuusbrief worden geschreven en soms volgt er dan ook een gesprek. Laura Dekkers van Halt over de cursus aan jonge overtreders

Een ander belangrijk onderdeel van de cursus is excuses maken aan het slachtoffer, vaak een scheidsrechter of een speler van de tegenpartij. "Er kan bijvoorbeeld een excuusbrief worden geschreven en soms volgt er dan ook een gesprek", zegt Dekker. "Op die manier hopen we dat de jongere er het meeste van leert, zodat het niet nog een keer gebeurt." 'Gesprek maakt indruk' Die gesprekken maken veel indruk op de jonge overtreders, hoort ze terug. "Ook omdat ze dan echt met elkaar bespreken: 'Wat is er precies gebeurd en wat heeft dat voor jou gedaan?'" Daarnaast worden er volgens haar ook afspraken gemaakt over 'wat als we elkaar in de toekomst weer tegenkomen?'. Uiteindelijk draait het erom dat de voetballers de volgende keer beter nadenken als ze in een soortgelijke situatie komen, legt Dekker uit. "Dus hoe ga je daar op een andere manier mee om zodat je geen rode kaart krijgt? We hopen dat ze daar wat van opsteken."