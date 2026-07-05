Joep is olijfboer in Limburg: 'Klimaat wordt toch zoveel warmer'
Bloemkool, boerenkool, rode kool en spitskool: ze zijn allemaal oer-Hollands en allemaal al decennia te vinden op het land van Joep van der Bool. Maar sinds een aantal jaar kijkt Joep naar nieuwe mogelijkheden. Zo is hij nu ook olijfboer.
Het klimaat verandert in Nederland. En de landbouw? Die verandert langzaam mee. Het is een een proces dat al tijden aan de gang is, vertelt de Limburgse Joep, en een verandering waar hij al tijden op inspringt. Zo begon het in de jaren 80 met de pompoen, plant de landbouwer sinds 2014 ook volop zoete aardappelen en kwamen daar vorig jaar watermeloenen bij.
Toscane in Limburg
Zijn volgende uitdaging: Nederlandse olijven op de markt brengen. "Door de zoete bataat hadden we al wat connecties in Zuid-Europa, dus ik zei: 'Gooi ook maar wat olijfboompjes op de pallets", vertelt Joep. "Dan gaan we gewoon wat proberen en kijken wat er gebeurt." Het perceel waarop de boompjes groeien, glooit een beetje. "Dat noemde we altijd al ons 'Toscaanse perceel'", grapt Joep.
Of de olijfgroei ook zo gaat zijn als in Toscane, dat valt nog te bezien. "Toen we ze plantten, hingen er olijven aan de bomen", vertelt de boer. "Maar goed, die waren in Zuid-Europa gegroeid." Toch lijkt het nu ook goed te gaan met de bomen. "Ze hebben gebloeid. Nu is het afwachten of er ook olijven aankomen."
Hitte en droogte
'Een beetje gekkigheid', noemt Joep het verbouwen van het tropische gewas zelf. Maar je moet volgens hem als landbouwer mee blijven denken hoe mensen ook in de toekomst iets te eten hebben. "Als het klimaat toch zoveel warmer wordt, kan je er maar beter op anticiperen."
Want de hitte die ervoor zorgt dat Joep zijn pompoenen, watermeloenen en binnenkort dus hopelijk ook zijn olijven kan laten groeien, brengt voor de standaard landbouw in Nederland problemen met zich mee. En dan vooral de droogte en het watertekort die daarbij komen kijken. "Als dit zo doorgaat dan zijn bepaalde teelten niet meer mogelijk in Nederland of tenminste in bepaalde gebieden van Nederland."
Kiwi's volgende stap?
Dus blijft het voor de boer belangrijk om zijn tropische arsenaal uitbreiden en te experimenteren met wat er in de toekomst allemaal wél mogelijk wordt in ons land. "Je moet gewoon kijken naar Zuid-Europa, wat kan daar allemaal?"
Straks hebben we misschien wel kiwi's, waarom ook niet?olijfboer Joep van der Bool
Nederlandse ananassen of koffiebonen, dat is misschien nog iets te wild gedacht. Maar een beetje dromen, daar is Joep niet vies van. "Straks hebben we misschien wel kiwi's, waarom ook niet?"