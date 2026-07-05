Joep is olijfboer in Limburg: 'Klimaat wordt toch zoveel warmer'

Het klimaat verandert in Nederland. En de landbouw? Die verandert langzaam mee. Het is een een proces dat al tijden aan de gang is, vertelt de Limburgse Joep, en een verandering waar hij al tijden op inspringt. Zo begon het in de jaren 80 met de pompoen, plant de landbouwer sinds 2014 ook volop zoete aardappelen en kwamen daar vorig jaar watermeloenen bij.

Toscane in Limburg

Zijn volgende uitdaging: Nederlandse olijven op de markt brengen. "Door de zoete bataat hadden we al wat connecties in Zuid-Europa, dus ik zei: 'Gooi ook maar wat olijfboompjes op de pallets", vertelt Joep. "Dan gaan we gewoon wat proberen en kijken wat er gebeurt." Het perceel waarop de boompjes groeien, glooit een beetje. "Dat noemde we altijd al ons 'Toscaanse perceel'", grapt Joep.

Of de olijfgroei ook zo gaat zijn als in Toscane, dat valt nog te bezien. "Toen we ze plantten, hingen er olijven aan de bomen", vertelt de boer. "Maar goed, die waren in Zuid-Europa gegroeid." Toch lijkt het nu ook goed te gaan met de bomen. "Ze hebben gebloeid. Nu is het afwachten of er ook olijven aankomen."