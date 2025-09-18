Jimmy Kimmel door politiek van Amerikaanse tv: waarom zoiets in Nederland niet snel zou gebeuren
De Amerikaanse talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' wordt voor onbepaalde tijd stopgezet. De reden: uitspraken van de presentator Kimmel over de moord op politiek activist Charlie Kirk. Kan zoiets ook in Nederland? "Journalisten worden vaker aangevallen."
De zender waar de talkshow op te zien was, ABC, trok zelf de stekker eruit. Een verrassing was dat trouwens niet echt. Want president Donald Trump hintte al langer dat hij de talkshow van de buis wilde.