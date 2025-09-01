Jaarlijks tienduizenden bijtincidenten met honden, toch blijven harde maatregelen uit: 'Verbieden lost niks op'

Organisaties als de Hondenbescherming kwamen de afgelopen jaren al vaak met voorstellen voor maatregelen die het aantal bijtincidenten omlaag zouden moeten brengen. Maar hoewel de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen zich daar meerdere keren positief over hebben uitgesproken, is er nog heel weinig van terechtgekomen.

'Alles moet 'AVG-proof''

Neem nu het pleidooi voor een landelijke registratie van bijtincidenten. Volgens directeur van de Koninklijke Hondenbescherming Daphne Groenendijk ontbreekt het aan actuele cijfers en veroorzaakt dat dat er amper iets van de grond komt. "We teren nog op een oud getal van 150.000 bijtincidenten per jaar. We willen een landelijk meldpunt, zodat we weten: hoeveel, waar, in welke omstandigheden en met welke honden. Dán kun je beleid maken."

Waarom dat meldpunt er nog niet is? "Het is complex. Wat is een bijtincident precies, wie meldt het, welke gegevens mogen gedeeld worden? En alles moet 'AVG-proof'. Toch is er nu wel de vaart ingezet, wij hopen dat het eind dit jaar staat."

Verplichte cursus

Verder pleit de Hondenbescherming onder andere voor een verplichte cursus voor mensen die een hond willen aanschaffen.

Groenendijk: "Past dit ras bij jou, je woonsituatie, je tijd en portemonnee? Daarna praktijklessen, gericht op het type hond, want een buitenlandse 'herplaatser' vraagt iets anders dan een pup uit een Nederlands nest."