Islamitische Staat was toch verslagen? Waarom het de terreurgroep nog steeds lukt om aanslagen te plegen

De 21-jarige man die zaterdag in Berlijn tijdens een Pride-evenement inreed op een menigte, sympathiseerde volgens de Duitse politie met IS: de terreurgroep waarvan velen dachten dat die was verslagen. "Maar ze zijn nooit helemaal verdwenen."

Verdachte Abdul B., die gisteren werd doodgeschoten bij zijn arrestatie, zou zich meerdere keren hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat in Syrië. De afgelopen jaren werden in verschillende landen meer van dit soort aanslagen gepleegd in naam van de terreurgroep. De vraag is nu dan ook of dit betekent dat IS weer een serieuze dreiging is in Europa. 'De intentie is er altijd geweest' "Juist omdat er door de jaren heen best wat aanhangers hebben geprobeerd om aanslagen te plegen, zien we dat IS nog niet helemaal is verdwenen", zegt hoogleraar Bart Schuurman van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar terrorisme en politiek geweld. Het gaat volgens hem dan om aanslagen waarbij plegers met een voertuig op een menigte willen inrijden of met messen op anderen willen insteken. "Die intentie is er altijd geweest, maar heel vaak lukt het ze niet. Ze worden tegengehouden", zegt hij over mensen die een poging tot zo'n aanslag doen.

Gelukte aanslagen Waar velen geschokt, verdrietig en angstig zijn door het nieuws uit Berlijn, kwam de aanslag voor Schuurman dus niet als een verrassing. "Het is helaas eentje waar het voor de aanslagpleger gelukt is om ook echt slachtoffers te maken."

Bijna iedereen heeft toegang tot een auto en bijna iedereen heeft wel een mes. onderzoeker Bart Schuurmans over populaire methoden voor het plegen van een aanslag

"Maar we hebben, zeker in Duitsland, de afgelopen jaren best wel veel van dit soort incidenten gehad waarbij mensen op menigte zijn ingereden of dat geprobeerd hebben." De hoogleraar heeft het dan over de aanslagen op kerstmarkten in Berlijn (2016) en Maagdenburg (2024). Achteraf bleek dat de daders politieke motieven hadden. Populaire methoden Dat de incidenten zo op elkaar lijken, is geen toeval: inrijden op een mensenmassa is samen met het gebruiken van een mes een 'populaire manier om een aanslag te plegen', legt hij uit. "Dit wordt in jihadistische kringen ook zeker actief aangemoedigd. Want bijna iedereen heeft toegang tot een auto en bijna iedereen heeft wel een mes." "Je moet je voorstellen dat bewegingen zoals Islamitische Staat, maar ook Al-Qaida en de jihadisme in bredere zin, heel veel propaganda verspreiden met ook praktijkgerichte handleidingen over hoe je een aanslag pleegt", gaat Schuurman verder. "Hoe maak je in de keuken van je moeder een bom?", vat hij de toon samen.

Eigen staat oprichten Maar wat wil Islamtische Staat uiteindelijk bereiken? "IS wil een staat stichten op wat zij zien als een echte islamitische basis", weet Schuurman. Ze laten zich inspireren aan de hand van een letterlijke lezing van de Koran en de Sunna, de gedragingen en gezegden van de profeet Mohammed. "En daarin is geen enkele ruimte voor nuance." Het stichten van die staat, in grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gaat alleen minder makkelijk dan ze zouden willen. "Een van de obstakels - zoals zij het zien - is de westerse en vooral Amerikaanse invloed", legt hij uit. Om hun doelen toch te halen wil IS die invloed van het Westen verminderen. "En dat doen ze door met aanslagen te zorgen dat westerse landen zich uit die regio terugtrekken." Grote dreiging Betekent dit dat het Westen zich opnieuw schrap moet zetten voor een reeks aanslagen gepleegd door IS? Volgens Schuurman niet: "We zien al jaren dat de kans op een aanslag in Nederland en andere Europese landen vrij hoog blijft. "Ook onze eigen NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) hanteert een dreigingsniveau van 4 uit 5", vertelt hij. "Daarbij noemen ze jihadisme - wat meer is dan IS, maar wel een grote component daarbinnen - als een van de voornaamste bronnen van die dreiging."