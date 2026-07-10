Isabelle heeft B&B in Zuid-Spanje en moest vluchten voor bosbranden: 'Nog nooit meegemaakt'

Wat is er over van haar bed and breakfast in het Spaanse Bédar? Met die gedachte werd de Belgische Isabelle Weyn vanochtend wakker, nadat ze gisterenavond moest vluchten voor de bosbranden die Zuid-Spanje teisteren. "Alles stond in lichterlaaie."

"Ik heb een koffer ingepakt, maar vraag me niet wat daarin zit." Logisch, want Isabelle en haar man Stefan moesten halsoverkop vertrekken uit het dorp. "We hebben onze auto genomen en we zijn gaan vluchten." Melding in de middag Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen, gisterenmiddag kreeg het stel via een app al melding dat er een brand in de buurt was. Maar paniek was er niet meteen. "In heel Zuid-Europa is het momenteel gigantisch met de branden." "We roken wel vuur", blikt ze terug, "maar we zagen geen vlammen, geen rook, niks." Isabelle en haar man zijn zelfs nog naar het dorp gereden om daar nog iets te drinken. De sfeer veranderde toen de twee werden gebeld door de plaatselijke brandweer. "Die zei: 'Nu moeten jullie komen om te evacueren, je huis staat in brand.' Iedereen moest in het dorp samenkomen om te vluchten." Vluchten van een vuurzee Eenmaal in het dorp trof Isabelle een vuurzee aan. "Er was zoveel wind. Op een gegeven moment stond de andere kant van het dorp helemaal in lichterlaaie." Volgens haar komt het ook door de wind dat er gisteren weinig gedaan kon worden aan de brand. "Het gaat daardoor zo, zo snel. De brandweerlieden hebben met man en macht gisteren geprobeerd om het te beperken, maar dat gaat niet."

We reden gewoon letterlijk door een vuurzee. Isabelle Weyn over haar evacuatie

Uiteindelijk moest iedereen het dorp verlaten. "We reden gewoon letterlijk door een vuurzee", schetst Isabelle. Eenmaal ontsnapt aan de vlammen, kon ze in een hotel terecht. "Wij zijn gevlucht naar de kust om een beetje gezonde lucht te kunnen happen." 'Nog nooit meegemaakt' Bij de branden in de provincie Andalusië zijn ondertussen minstens elf doden gevallen, 23 mensen zijn nog vermist. Er zijn al jaren vaak heftige branden in Zuid-Europa, maar een brand als deze heeft Isabelle in de 5 jaar dat ze in Spanje woont nog niet meegemaakt. "Vorig jaar was er een kleinere brand, op 10 kilometer hiervandaan", weet ze nog. "Er was toen enkel gras en bomen, er woonden daar geen mensen." Die brand was vrij snel onder controle en helemaal niet vergelijkbaar met de brand die Isabelle nu meemaakt. "Iets zoals dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. En lokale bewoners eigenlijk ook niet."

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Voorbereiden? Het koppel, en daardoor ook de B&B, is in principe voorbereid op brand, vertelt de Vlaamse. "We hebben voldoende water rondom voor als er echt iets gebeurt bij ons." Maar op zo'n heftige brand als deze kun je je niet écht voorbereiden, heeft Isabelle nu ondervonden. "Je hebt hier echt de grove middelen nodig om het onder controle te houden. Het is nu ook nog aan het branden. Dus ja, je kunt er niet op voorbereid zijn, dat gaat niet. Helaas." Onzekerheid Hoe het nu met hun B&B is? "Dat is totaal onbekend." Wel heeft Isabelle foto's gekregen van mensen die bij haar in de buurt wonen en dichterbij het dorp een schuilplaats hadden gevonden. "Het gebouw lijkt wel oké, maar alles eromheen is verwoest", omschrijft ze. "En hoe het er binnen uitziet, ik weet het niet." Wanneer ze er zelf naartoe kan om het te onderzoeken, is echt afwachten. "We mogen het dorp niet in. Het is volledig afgebakend door de guardia civil (een soort Spaanse Marechaussee, red.). Niemand kan naar huis. Er is geen stroom, geen water. Wanneer mogen we terug? Wanneer kunnen we terug? We weten niks. Ja, het is verschrikkelijk", zucht ze.