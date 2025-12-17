Is het vuurwerkverbod nou een goede of slechte maatregel? Een voor- en tegenstander in discussie
Het vuurwerkverbod lijkt er in 2026 nu toch echt aan te komen. Voor sommigen een moment waar ze al lang naar uitkijken, voor echte vuurwerkfans heel jammer. Aan welke kant sta jij?
Niels Kalkman is een van de initiatiefnemers van het Vuurwerkmanifest tegen vuurwerk afsteken. Hij is blij dat het deze oud en nieuw voor het laatst gebeurt. Mitchell Laing maakt vuurwerkvideo's als onderdeel van Pyroteam Utrecht: hij is juist fel tegen het vuurwerkverbod. In een nieuwe 'Weet Wat Je Vindt' gaan zij met elkaar in discussie.
Weet Wat Je Vindt
Drie stellingen. Twee mensen. Eén debat. In 'Weet Wat Je Vindt' hoor je twee totaal verschillende meningen over een actueel onderwerp. In drie stellingen proberen de experts jou te overtuigen, terwijl wij alles factchecken wat ze zeggen. Zodat jij weet wat je vindt.
Een nieuwe aflevering van 'Weet Wat Je Vindt' vind je om de 2 weken op woensdag op het YouTube-kanaal van EenVandaag.