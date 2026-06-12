Is het slim om je kinderen te laten opblijven voor Oranje? 'De beste slaap is een regelmatige slaap'

Het beste voor mensen - en dus ook kinderen - is volgens hem om elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan en iedere ochtend op hetzelfde moment weer op te staan. Als je kind normaal om 7 uur 's avonds naar bed gaat, is het dus beter om daar ook de komende voetbalweken aan vast te houden, adviseert hij. "De beste slaap is toch een regelmatige slaap."

Door het tijdverschil met Noord-Amerika speelt Oranje de groepswedstrijden tegen Japan , Zweden en Tunesië als het hier laat op de avond of begin van de nacht is. Wat doe je als je voetbalgekke kinderen dan normaal al lang op bed liggen? De beslissing ligt natuurlijk bij de ouders zelf, maar slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf heeft wel een advies.

Maakt het nog uit hoe oud je kind is? Jonge kinderen slapen immers wat langer dan oudere kinderen, bovendien gaan kinderen over het algemeen later in de avond naar bed als ze ouder worden. De slaaponderzoeker is daar duidelijk in: "Het maakt niet heel veel uit welke leeftijd een kind heeft." De verstoring van je slaapritme heeft volgens hem voor iedereen gevolgen.

'Slaap is flexibel'

Een uitzondering maken voor Oranje kan, maar dan moet je als ouder wel de consequenties - vermoeide kinderen - voor lief nemen, zegt Van der Werf. "Want het duurt toch wel gewoon een volle dag, soms wel 2 dagen, voordat ze er weer helemaal overheen zijn." Misschien dat een overwinning voor het Nederlands elftal wonderen doet voor hun gemoedstoestand?

Het is uiteindelijk een afweging van ouders of ze het waard vinden. Het WK voetbal wordt natuurlijk maar één keer in de 4 jaar gehouden, weet ook de slaaponderzoeker. Een nachtje wat minder slapen is 'ook niet het einde van de wereld', benadrukt hij. "Slaap is gelukkig zo flexibel dat ze het heus wel weer inhalen een paar dagen later."

Dutje vooraf?

Als je als ouder besluit dat je kinderen 's avonds laat mogen meekijken naar Oranje, zijn er dan nog dingen die je kunt doen om 'de schade' zoveel mogelijk te beperken? Helpt het bijvoorbeeld om je kinderen eerder op dag alvast een dutje te laten doen of verstoort dat hun slaapritme juist nog meer?

Van der Werf lijkt dat een prima idee. "Je moet ervoor zorgen dat ze zo uitgerust mogelijk de wedstrijd ingaan", adviseert hij. Om de vermoeidheid na afloop een beetje weg te nemen kan het volgens hem helpen om ervoor te zorgen dat ze de dagen ervoor goed slapen en ze een dutje vooraf te laten doen. "Dat kan allemaal helpen."