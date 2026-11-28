Het belooft zaterdag een spannend VVD-congres te worden: is Dilan Yesilgöz aan het eind van die dag nog politiek leider? Die vraag ligt op tafel na het bommetje dat voormalig partijvoorzitter Christianne van der Wal heeft gedropt.

'Er is ongelofelijk veel onvrede in de partij en ik denk dat er weinig leden zijn die zeggen: nou, we zijn lekker bezig. En wat ik echt hoor is dat er heel veel leden zijn die ongemak hebben over die dubbelfunctie', zei Van der Wal woensdagavond in de uitzending van het televisieprogramma Pauw & De Wit. Yesilgöz is namelijk minister van Defensie, politiek leider van de VVD én ook nog vicepremier. Verschillende petten De uitspraken van Van der Wal veroorzaakten de afgelopen dagen flink wat chaos. VVD-bestuurders door heel het land lieten weten een discussie te willen over de verschillende petten van de partijleider. De collega's van Yesilgöz in het kabinet schaarden zich vrijdag juist achter haar, net als de Tweede Kamer-fractie. Zij zien het probleem met een dubbelfunctie niet. Zelf omzeilde de partijleider de pers vrijdag, zij laat pas weer van zich horen op het congres.

Ongemak bij dubbelfunctie Volgens voormalige VVD-voorzitter Van der Wal zijn er "heel veel leden die onvrede hebben over de koers en over de partijdemocratie. Ik weet niet of dit houdbaar is als die druk zo groot wordt en als het de leden zo hoog zit", zegt ze over de dubbelfunctie van haar partijleider.

Dit gaat niet over Dilan, maar hoe organiseer je dit nou in die ongelofelijk ingewikkelde situatie van dit minderheidskabinet. Christianne van der Wal

Van der Wal kent de partij goed. Ze was naast partijvoorzitter ook raadslid, wethouder, gedeputeerde, minister en Tweede Kamerlid. De partijprominent zegt niet te twijfelen aan de kwaliteiten van Yesilgöz. "Ik vind Dilan Yesilgöz een topminister. Dit gaat niet over Dilan, maar hoe organiseer je dit nou in die ongelofelijk ingewikkelde situatie van dit minderheidskabinet." Aftreden als leider Op dezelfde dag dat de voormalig VVD-voorzitter haar uitspraken op televisie deed, berichtte het AD ook over de onrust in de VVD. Provinciebestuurders hadden in een online meeting geklaagd over de slechte peilingen waarvan zij in maart misschien wel de dupe worden; dan zijn de provinciale statenverkiezingen. Ze kwamen met het voorstel Yesilgöz aan te laten blijven als minister, maar terug te laten treden als politiek leider. Een dag later zeiden de VVD-fractievoorzitters in onder meer Friesland, Overijssel en Groningen ook dat een partijleider 'voor de zuiverheid' beter niet in het minderheidskabinet kan zitten. Maar de fractievoorzitters in Gelderland en Overijssel hebben dan weer geen moeite met de dubbelfunctie van Yesilgöz.

Lijsttrekkersstrijd Eerste Kamer Maar de onrust in de VVD hangt niet alleen rondom de partijleider. Half december stemmen de VVD-leden over het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamer. Oud-minister Micky Adriaansens is hiervoor door het partijbestuur voorgedragen, maar zo'n 3 weken geleden verraste voormalig staatssecretaris en Tweede Kamerlid Frans Weekers de partij met de aankondiging dat hij ook lijsttrekker wil worden. Weekers wordt in de lijsttrekkersstrijd gesteund door partijprominenten als Johan Remkes en Halbe Zijlstra. Ze vinden dat de partij weer 'liberale kleur op de wangen' moet krijgen. Ook zijn ze tegen het uitsluiten van democratische partijen. Dat gaat in tegen de opvatting van de huidige partijtop, die regeren met PRO heeft uitgesloten. Kabinetsval ternauwernood voorkomen En dan was er nog de recente kabinetscrisis. Die brak uit nadat coalitiepartijen D66 en CDA een amendement van PRO en Volt steunden voor een belastingverhoging voor vermogenden. De VVD was daar zo verontwaardigd over, dat ze tegen het Belastingplan stemde en urenlang in crisisberaad ging. Yesilgöz noemde het minderheidskabinet 'een mislukt experiment'. Ze eiste een 'fundamentele reset' van het kabinet. Na 4 lange dagen van overleg werd een kabinetsval voorkomen door tijd te kopen: de coalitie heeft de hulp ingeroepen van Sybrand Buma, vicepresident van de Raad van State. Hij moet met coalitie en oppositie gaan praten om uit te vinden hoe een minderheidskabinet met steun van oppositiepartijen wél kan functioneren.