Vorige week konden de inwoners van Hilversum en de Wijdemeren naar stembus vanwege het samengaan van beide gemeenten. Wat direct opviel aan de uitslag is dat de VVD flink moest inleveren. De liberalen gingen van 5 naar 4 zetels. Dat lijkt een bescheiden verlies, maar ze kregen bijna een kwart minder stemmen dan de vorige keer.

'Ik haat de VVD'

Hidde Fennema, fractievoorzitter van de Hilversumse VVD, baalt hier behoorlijk van. "Ik heb echt wel even behoorlijk binnensmonds gevloekt", geeft hij toe. "De landelijke partij zat toen net in heel zwaar weer, zeker in de media. Ja, en dat is het botte pech dat er toen net hier in het Gallische dorpje verkiezingen waren."

Fennema merkte terwijl hij aan het flyeren was op straat dat de sfeer rondom de VVD behoorlijk was omgeslagen."Ik merkte dat sommige mij als de belichaming van de VVD zien, dus ook van de landelijke partij. Een vrouw zei tegen mij: 'Ik haat de VVD'. Toen ik mij tot haar wendde, vroeg ik: 'Haat je mij dan ook?' Toen schrok ze en ontkende ze dat."

Beoordeeld op andermans werk

"Tuurlijk, het is heel frustrerend", zegt Fennema over het gerommel in de landelijke VVD. "Ik word beoordeeld op andermans handelen. Niet op wat ik heb waargemaakt in Hilversum."

Overigens merkt hij ook op dat hij in het verleden ook juist veel profijt heeft gehad van de moederpartij. "Aan de andere kant, we hebben ook in het tijdperk Rutte lang de wind in de zeilen gehad. Dus ja, ik kan het ook niemand kwalijk nemen."

Kritiek op Yesilgöz

Dat de VVD en met name VVD-leider Dilan Yesilgöz in zwaar weer zitten landelijk, valt niet te ontkennen. Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat Yesilgöz van alle partijleiders het minst vertrouwen krijgt van haar eigen achterban.

Na de doorstart van het kabinet vonden nog maar 4 op de 10 (42 procent) dat hun partijleider het goed doet. Bovendien vindt maar een kwart (28 procent) van haar achterban dat zij opnieuw lijstrekker moet worden bij de verkiezingen.