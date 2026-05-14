Is angst voor 'supersterk' AI-model Mythos terecht? 'Veel hype en marketing'

Claude Mythos zorgt voor onrust bij banken en toezichthouders. Want als dit kunstmatige intelligentie-model, onderdeel van Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic de zwakke plekken vindt voordat de banken die kunnen beveiligen, kan dat grote gevolgen hebben voor onze digitale veiligheid. De Europese Centrale Bank spreekt van een 'urgente situatie' waar banken snel mee aan de slag moeten. Maar is die angst voor Mythos wel terecht?

'Dit is geen revolutie'

"De vraag is nu natuurlijk: is er ineens iets heel bijzonders gebeurd? Is Mythos een revolutie op het gebied van AI? En dat is eigenlijk niet zo", zegt softwareontwikkelaar en technologie-expert Bert Hubert. "Sinds oktober 2025 weten we al dat computers op deze manier beveiligingsproblemen kunnen vinden, toen door een Europees bedrijf uit Tsjechië."

Maar, legt hij de aandacht uit: "Die Amerikanen zijn er zoveel lawaai over gaan maken dat dat nu ook de bestuurskamers van banken en overheden heeft bereikt. Die organisaties hebben daarom nu ineens aandacht voor veiligheid en cybersecurity. Terwijl ze dat misschien wel veel eerder hadden mogen hebben."

Hype en marketing

"Wat we nu zien is dat Mythos, die grote nieuwe tool, met heel veel bombarie alvast wordt vrijgegeven aan een geselecteerde club bedrijven. En ook overheden mogen er alvast aan snuffelen. En dat is eerlijk gezegd wel heel veel hype en marketing. Dus ja, zo bijzonder zijn die Mythos-mensen nou ook weer niet", zegt Hubert.

Deze tools kunnen met name méér hacken, benadrukt hij. "Want de AI die raakt nooit verveeld, die heeft altijd tijd en die gaat altijd door. En die kan dus beveiligingsproblemen vinden die we ook zelf wel hadden kunnen vinden, maar waar we misschien gewoon geen tijd voor hadden. Wat dat betreft zitten we nu wel in een nieuw tijdperk."

Geheimzinnig

"We zien dat AI-leveranciers de afgelopen jaren vaak heel geheimzinnig hebben gedaan over nieuwe technologieën, die zo gevaarlijk zouden zijn dat ze het werkelijk aan niemand konden vertellen", zegt Hubert tot slot."En iedere keer viel dat wel weer mee. Er is een goede kans dat ook deze keer weer zal blijken van: nou, het is een mooie vooruitgang, maar het is geen totale revolutie of zo."

Volgens hem is het wel de ontwikkeling van Mythos wel nuttig, omdat banken nu sneller hun eigen cyberveiligheid gaan verbeteren.