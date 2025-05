'Internetpastoor' roemt overleden paus Franciscus: 'Een gedreven man, met besef van zijn verantwoordelijkheid'

Nikolaas Sintobin is Vlaams maar woont in hartje Amsterdam samen met andere jezuïeten in het Xaveriushuis, vlakbij de Krijtbergkerk. "Jezuïeten zijn kloosterlingen die op een bepaalde manier hun religieuze roeping beleven", legt hij uit. Op dezelfde manier waarop paus Franciscus zijn roeping beleefde.

'God liefhebben in alle dingen'

"Zij staan midden in de wereld op alle mogelijke manieren en proberen met God verbonden te leven en andere mensen bij God te brengen", legt Sintobin uit.

"In het gewone leven, midden in de stad, in de kunst, op het internet, via de wetenschap, via het onderwijs enzovoorts", somt hij op. "God liefhebben en dienen in alle dingen, zou ik zeggen."