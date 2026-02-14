Ineens zijn VS en Europa volgens Amerikanen weer 'oude vrienden', maar schijn bedriegt

Sinds Donald Trump weer in het Witte Huis zit, laat de Amerikanen geen kans liggen om hun onvrede over Europese landen kenbaar te maken. Het was een bewogen jaar: president Trump dreigde meerdere keren uit de NAVO te stappen en wilde zelfs Groenland inlijven.

Europa vreesde dan ook het ergste bij de speech van Rubio. Maar de Amerikaanse buitenlandminister sloeg juist een verzoende toon aan. Hij zei zelfs 25 keer 'together'. Maar betekent dit ook echt dat de Verenigde Staten weer terug zijn als bondgenoot? Dat is nog maar de vraag.