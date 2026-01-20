'Niet belonen' en 'grenzen stellen': hoe wereldleiders volgens deze psycholoog om moeten gaan met president Donald Trump
Wat is de beste manier om president Donald Trump te benaderen? Lovend zoals NAVO-chef Mark Rutte doet in zijn berichten? Of zijn andere benaderingen effectiever? We vroegen het aan Emeritus hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen.
Opnieuw heeft president Donald Trump een privébericht gepubliceerd waarin NAVO-chef Mark Rutte hem complimenteert. Eerder dit jaar plaatste Trump ook al een lovend privébericht van Rutte op zijn social mediaplatform Truth Social. Maar volgens Derksen is dat niet de beste manier om met hem om te gaan.