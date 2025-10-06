In steeds meer steden 30 kilometer per uur: op naar 0 verkeersdoden? 'We moeten het gevaar zelf leren wegnemen'
Voor veel automobilisten is het even wennen: in steeds meer steden gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. Het doel is om het aantal verkeersdoden omlaag te krijgen. De vraag is nu of dit kan helpen om de 0 te halen.
In Helsinki lukte het. Het verkeer was daar behoorlijk onveilig, maar dat is compleet veranderd. De Finse hoofdstad pakte de infrastructuur aan, met succes: een jaar lang viel geen enkele verkeersdode. Toch is het de vraag of dat in Nederland ook kan, want daarvoor is meer nodig dan alleen borden met een lagere maximumsnelheid neerzetten.