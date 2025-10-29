Hengelo was 2 jaar geleden een van de grote NSC-bolwerken, Pieter Omtzigt kreeg hier toen zo'n 12.000 stemmen. Zonder deelname van de voormalig partijleider liggen die stemmen nu voor het oprapen. Grote kans dat andere Twentse politici daarvan profiteren.

In 'Omtzigt-stad' Hengelo willen kiezers straks Kamerleden in wie ze zich herkennen: 'Geen ruzie, maar aan het werk'

Een man en vrouw gaan samen stemmen: de een voor GroenLinks-PvdA, de ander voor de PVV. Ze kunnen nog prima met elkaar door een deur, zeggen ze lachend. "Zeker wel praten we nog met elkaar. Geen probleem." Het beeld van wat mensen stemmen in Hengelo is diverser dan in 2023. NSC is niet de grootste partij meer. "Ik denk dat die stemmen naar PVV, D66 en VVD gaan", zegt een man die net VVD heeft gestemd. Nieuw geluid Volgens politicoloog Martin Rosema van TU Twente had de keuze voor NSC 2 jaar geleden veel te maken met 'het gevoel dat de regio minder gezien werd'. "En dat speelde in heel Nederland", vertelt hij. "Dat zag je ook in Groningen met de aardbevingsschade, dat mensen zeiden van, 'Den Haag luistert niet naar ons'. Kiezers gaan dan vaak op zoek naar een nieuw geluid. Daar sprong Pieter Omtzigt helemaal goed in, hij had natuurlijk een heel positief beeld door alles wat hij gedaan had voor de toeslagenaffaire en de binding met de regio."

Meer fatsoen, minder geschreeuw Maar met Omtzigt niet langer aan het roer, speelt volgens Rosema naast herkenbaarheid in het huidige politieke klimaat nog een andere wens een rol bij de bepaling van de Twentse stem voor deze Tweede Kamerverkiezingen. "Nu is dat toch wel het idee van wat meer rust, wat meer stabiliteit, wat meer fatsoen, wat minder geschreeuw, wat minder polarisatie", zegt de politicoloog. "Dat zal bij een aantal kiezers ook meespelen." 'Het gaat over mij' "Hengeloërs willen graag gezien worden door de landelijke politiek", vult Hengelose schrijver Marieke Nijkamp aan. EenVandaag volgt haar op verkiezingsdag tot aan het stemlokaal. "Veel van wat hier in Hengelo speelt, speelt ook in de rest van Nederland." "Woningnood is een groot probleem en toegang tot de zorg dichtbij huis", noemt ze als voorbeelden. "Wat ik hoor van mensen om mij heen, is dat ze op zoek zijn naar welke partij aansluit op wat zij willen, maar ook welke partij het doet op een manier die voor hen herkenbaar is. Mensen moeten het gevoel hebben van, 'het gaat over mij.'"

Lees ook Waarom Almelo de afgelopen verkiezingen steeds een andere partij koos