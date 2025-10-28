Waarom Almelo de afgelopen verkiezingen steeds een andere partij koos

Sinds in 2012 kwam in Almelo bijna alle keren een andere politieke partij als grootste uit de bus tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Alleen de PVV werd zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 als de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 de grootste.

Hiermee behoort Almelo tot een van de vier gemeenten waar de afgelopen verkiezingen het meest verschillend gestemd werd. De andere gemeenten waren Rotterdam, Stadskanaal en Zutphen.