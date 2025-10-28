Waarom Almelo de afgelopen verkiezingen steeds een andere partij koos

Nog een paar uren voordat Nederland naar de stembus mag, maar een derde van de kiezers zweeft nog. In Almelo werd bij de laatste zeven verkiezingen bijna alle keren een andere partij de grootste. Wie is de zwevende Almeloër? "Mensen zoeken hoop."
Sinds in 2012 kwam in Almelo bijna alle keren een andere politieke partij als grootste uit de bus tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Alleen de PVV werd zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 als de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 de grootste.
Hiermee behoort Almelo tot een van de vier gemeenten waar de afgelopen verkiezingen het meest verschillend gestemd werd. De andere gemeenten waren Rotterdam, Stadskanaal en Zutphen.
Zwevende kiezers in Almelo
Verslaggever Leo van Raaij werkt voor de regionale krant Tubantia en zag de kiezer in Almelo de afgelopen jaren steeds verder naar rechts opschuiven.
"Almelo is een stad met veel lage inkomens. Mensen zoeken daardoor steeds hoop in nieuwe partijen. En als die partij teleurstelt, stemmen ze weer op een andere partij", vertelt hij.