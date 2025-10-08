In Nederland betalen we veel meer energiebelasting dan in onze buurlanden: hoe dat komt

We gebruiken allemaal minder gas, dus dan zou je denken: de energierekening gaat ook omlaag. Maar niets is minder waar. En nu er dit jaar ook geen energietoeslag meer is, kunnen veel mensen in de problemen komen. Maar volgens politiek commentator Marloes Lemsom is dit probleem niet zomaar op te lossen.

We betalen dus veel meer dan de buurlanden, maar hoe kan dat?

Dit komt volgens Lemsom met name doordat Nederland al voordat het conflict tussen Rusland en Oekraïne weer oplaaide besloot om de belasting op gas te verhogen. "De politiek wilde gas ontmoedigen en een prijsprikkel inbouwen om over te stappen op elektriciteit en om huizen veel beter te isoleren."

"Dat ging langzamer dan verwacht en in de tussentijd is gas natuurlijk ook nog eens duurder geworden door het conflict met Rusland", legt de politiek commentator uit. "Veel partijen zien nu wel dat die prijsprikkel niet zo goed werkt als gehoopt, maar het helemaal terugdraaien is natuurlijk niet zomaar een optie."

Waarom lukt het de politiek maar niet om hier iets aan te doen?

Alle partijen zien het probleem wel, maar er zijn een paar dingen die meespelen. Als je een belasting zou willen verlagen, dan moet je óf een andere belasting verhogen óf ergens op bezuinigen, legt Lemsom uit.

"Dus heel makkelijk is dat niet. En als je een belasting verlaagt, dan maak je het goedkoper voor iedereen, terwijl sommige partijen energiekosten alleen zouden willen verlagen voor de groep die het nu echt niet kan betalen. Bijvoorbeeld door middel van zo'n noodfonds voor alleen lage inkomens."