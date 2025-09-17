In centrum van Amsterdam zijn inwoners blij met rechtszaak over toerisme: 'Overal alleen maar toeristenwinkels'

De groept verwijst naar een uitspraak van de gemeenteraad in 2021. Er is toen afgesproken dat er niet meer dan 20 miljoen toeristen naar de hoofdstad mochten komen. Inmiddels is dat aantal gestegen tot 24 miljoen en er wordt verwacht dat dat nog verder gaat stijgen in de komende jaren.

De Amsterdammers die er al jaren wonen zijn er klaar mee: "Er is voor ons niks meer, de focus ligt alleen op de toeristen." De gemeente geeft aan al maatregelen te treffen, maar alles in een keer oplossen is niet mogelijk. Maar daar neemt de groep geen genoegen mee.